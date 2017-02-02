Бритни Спирс «везет» со всевозможными конфузами, которые происходят с ней на сцене с пугающей частотой. Как правило, певицу подводят ее откровенные концертные костюмы — они рвутся и задираются, приводя бедняжку в крайнее замешательство. Хотя на днях в очень похожей ситуации дело было не в наряде, а в неловкости одного из танцоров: парень страстно обвил Бритни руками и умудрился сдвинуть ткань блестящего боди, в котором Спирс выступала.
Любопытно, что Бритни продолжила танцевать и петь как ни в чем не бывало, пока через пару минут тот же танцор не увидел, что наделал, и не постарался как можно незаметнее поправить костюм знаменитости. Однако многие зрители уже успели снять происходившее на видео и выложить в Сеть с забавными, хоть и совсем не злыми комментариями. Интересно, уволит ли Спирс неуклюжего танцора?
у бритни мозг как у девочки подростка, опять выбрала себе очередного танцоришку. Совсем себя не ценит, или нравится встречаться с нищими парнишками) а насчет груди, ну если выступать в трусах и нарядами из секс шопа то конечно где то что то будет вылазить, ей по ходу это нравится)
Для таких случаев есть наклейки же.
Для таких случаев есть наклейки же.
Ну ничего страшного не произошло. Тем более грудь красивая:-)
Главное кормить молочной сисяй в любом месте, в любую секунду, в любом положении - это ничего))) а при танцах энергичных на сцене - ай ай ай! Что за двойные стандарты?!?
Главное кормить молочной сисяй в любом месте, в любую секунду, в любом положении - это ничего))) а при танцах энергичных на сцене - ай ай ай! Что за двойные стандарты?!?
Не понимаю я этих раздетых, вечно в трусах, разжиревших или постаревших див. Идти на концерт, что бы что? Смотреть как они прыгают по сцене, забыв что должны петь прежде всего.
титьки жалкие, козьи какие то, фигура кошмарная, на башке парик, тьфу на Бритню, домкратом наверное член не поднять от такой крысоты)))