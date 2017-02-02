35-летняя Бритни Спирс стала жертвой неловких движений одного из своих танцоров во время шоу в Лас-Вегасе. Парень нечаянно сдвинул ткань откровенного боди звезды, и обнаженная грудь Бритни предстала перед поклонниками во всей красе. Что же сделала певица?

1 2 3 ... 12 Бритни Спирс танцевала с голой грудью на своем недавнем концерте в Лас-Вегасе

Бритни Спирс «везет» со всевозможными конфузами, которые происходят с ней на сцене с пугающей частотой. Как правило, певицу подводят ее откровенные концертные костюмы — они рвутся и задираются, приводя бедняжку в крайнее замешательство. Хотя на днях в очень похожей ситуации дело было не в наряде, а в неловкости одного из танцоров: парень страстно обвил Бритни руками и умудрился сдвинуть ткань блестящего боди, в котором Спирс выступала.

Любопытно, что Бритни продолжила танцевать и петь как ни в чем не бывало, пока через пару минут тот же танцор не увидел, что наделал, и не постарался как можно незаметнее поправить костюм знаменитости. Однако многие зрители уже успели снять происходившее на видео и выложить в Сеть с забавными, хоть и совсем не злыми комментариями. Интересно, уволит ли Спирс неуклюжего танцора?