Не так давно 34-летняя Алена Водонаева заявила, что ей противно видеть полных людей в общественных местах. Замечание телеведущей о девушках с крупными формами возмутило многих ее поклонников. А на днях поддержать людей с лишним весом решила и 41-летняя Анастасия Волочкова.

1 2 3 ... 15 Недавно Алена Водонаева осудила полных людей и заявила, что ей противно находиться в их обществе

Алена Водонаева неоднократно осуждала полных людей у себя в Инстаграме (за исключением только тех, кто испытывает проблемы со здоровьем). А позднее телеведущая решила высказаться на волнующую ее тему в СМИ и опубликовала собственную статью. В ней Алена отметила, что истинная женщина должна всегда следить не только за тем, как она выглядит, но и за своими манерами и культурой питания.

Многие высказались в защиту людей с лишним весом, их поддержала и Анастасия Волочкова. Балерина уверена, что даже тело с пышными формами может быть прекрасным. В программе «Прямой эфир» артистка заявила, что «пышкам» можно и нужно помогать, но оскорблять их, как это делает Алена, нельзя ни в коем случае.