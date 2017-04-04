Алена Водонаева неоднократно осуждала полных людей у себя в Инстаграме (за исключением только тех, кто испытывает проблемы со здоровьем). А позднее телеведущая решила высказаться на волнующую ее тему в СМИ и опубликовала собственную статью. В ней Алена отметила, что истинная женщина должна всегда следить не только за тем, как она выглядит, но и за своими манерами и культурой питания.
Многие высказались в защиту людей с лишним весом, их поддержала и Анастасия Волочкова. Балерина уверена, что даже тело с пышными формами может быть прекрасным. В программе «Прямой эфир» артистка заявила, что «пышкам» можно и нужно помогать, но оскорблять их, как это делает Алена, нельзя ни в коем случае.
Оказывается об этом можно спорить..что есть полные и худые, что все имеют право жить, любить, плавать и ездить в лифте.
Эта передача уже была? или только будет?
не думала, что Водонаева настолько глупа. Она не зайдет плавать с толстыми людьми? А она уверена, что толстым или худым людям приятно плавать с участницами "Дом-2" ?
Водонаева уже не знает, как пропиариться. Пустая, никому неинтересная дама уже в приличном возрасте. Сидела бы и взяла носки, а она еще рассуждает о чем-то.....
не думала, что Водонаева настолько глупа. Она не зайдет плавать с толстыми людьми? А она уверена, что толстым или худым людям приятно плавать с участницами "Дом-2" ?
не думала, что Водонаева настолько глупа. Она не зайдет плавать с толстыми людьми? А она уверена, что толстым или худым людям приятно плавать с участницами "Дом-2" ?
Только неумные люди могут так говорить насчет полных. Кто его знает, что в жизни может приключиться, может, сама заболеет, придется принимать кучу гормонов и сама станет полной!
А меня забавляет, как рассуждают о том, что любая женщина "должна" что-то, причём именно то, что делает сама рассуждающая... Если вот она при полном параде в любое время суток и любой ситуации, так каждая должна делать. Та что замуж вышла рано, уверена, что каждая должна выйти замуж до 30, родить ребёнка, получить три образования, объехать полмира, потому что вот я, мол, уважающая себя женщина, так и делаю... А то что мы все живём разные жизни и у всех разные ценности, этим бабенкам невдомек.Все наверняка слышали от своих знакомых, как они считают, что "каждая женщина должна", а говорят при этом про себя)))
Нашли эксперта - Волочкова...Пышкам нужно помогать - это как?почему кто-то должен все бросить и бежать помогать "пышке"?иди в спортзал, жри меньше, к диетологу, в чем проблема то собственно
Так-то она сама не тростиночка. Довольно крупная женщина. Которая, как и большинство подобных ей, красивая и худая только в своём Инстаграмме