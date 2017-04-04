Анастасия Квитко вновь радует подписчиков провокационными снимками в Инстаграме. Последние дни 22-летняя модель только успевает выкладывать в Сеть новые фото в купальниках и откровенных вечерних платьях. 3 апреля она опубликовала кадр с бекстэйджа одной из своих недавних съемок.
Фолловеры заметили, что блестящий купальник, в котором позирует фигуристая красотка, ей не по размеру. Пышная грудь «русской Ким» явно стремится за пределы миниатюрного золотистого лифа. Некоторые подписчики даже осудили Квитко за то, что она делится настолько вызывающими снимками.
А что думаете вы о новом снимке Анастасии?
Ой, это все силикон? Возможно ли естественные такие параметры. Я знаю очень фигуристую девушку, но талия у нее не такая тонкая как у этой девушки, хотя так же молода.
Ой, это все силикон? Возможно ли естественные такие параметры. Я знаю очень фигуристую девушку, но талия у нее не такая тонкая как у этой девушки, хотя так же молода.
Последнее фото, даже присматриваться не нужно, явно виден фотошоп на талии и локте. Все ясно с этой квитко. И вообще сомневаюсь, что женщинам она интересна.
Золотые шары :DDD Твою ж дивизию!
Такой всегда скучающий и высокомерный взгляд
Зачем делать такие громадные бидоны, которые достают до живота? От ее зада я просто в ужасе ((
Мне кажется хуже ослепительного солнца и золотого купальника ничего быть не может!
У нее всегда отвратительно сидящая одежда:лифчики все не по размеру,джинсы в обтяг и всегда вид очень мощной девахи!Что в ней интересного???таких как она итак слишком много!
Какое у неё грубое,мужеподобное лицо.
Золотые шары 😅😅😅👏