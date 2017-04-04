3 апреля Анастасия Квитко поделилась кадром из новой пляжной съемки. На фото «русская Ким Кардашьян» позирует в золотистом бикини на фоне пальм. Безусловно, девушка выглядит очень сексуально, вот только создается впечатление, что бикини на ней вот-вот лопнет…

1 2 3 ... 13 Анастасия Квитко опубликовала новый суперсексуальный снимок, но фанаты остались от этого кадра не в восторге

Анастасия Квитко вновь радует подписчиков провокационными снимками в Инстаграме. Последние дни 22-летняя модель только успевает выкладывать в Сеть новые фото в купальниках и откровенных вечерних платьях. 3 апреля она опубликовала кадр с бекстэйджа одной из своих недавних съемок.

Фолловеры заметили, что блестящий купальник, в котором позирует фигуристая красотка, ей не по размеру. Пышная грудь «русской Ким» явно стремится за пределы миниатюрного золотистого лифа. Некоторые подписчики даже осудили Квитко за то, что она делится настолько вызывающими снимками.

А что думаете вы о новом снимке Анастасии?