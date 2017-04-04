41-летняя Ева Польна уже несколько лет ведет отчаянную борьбу с лишними килограммами. В прошлом году певице удалось похудеть на несколько размеров, но останавливаться на достигнутом она не собирается.

1 2 3 ... 15 Ева Польна опубликовала видео со своей тренировки



Ева Польна продолжает упорно работать над собой и регулярно посещает спортивный зал. На днях артистка опубликовала в Инстаграме видео, на котором качает пресс.

«Пресс можно качать бесконечно долго!» Девиз моего тренера сегодня это мое любимое упражнение)) если болит до онемения — то сразу везде», — написала в посте Польна.



Поклонники поддержали своего кумира и написали множество комплиментов певице: «Евочка, мы верим в Вас, дерзайте и потом ваше фото будут использовать как вирусную рекламу всяких БАДов», «Молодец!», «Ева умница! Так держать», «Ева ты сможешь..ты молодец..мы в тебя верим», «Сил Вам! И упорства, у Вас все получится», «Вперед, ни шагу назад!».