Ева Польна продолжает упорно работать над собой и регулярно посещает спортивный зал. На днях артистка опубликовала в Инстаграме видео, на котором качает пресс.
Поклонники поддержали своего кумира и написали множество комплиментов певице: «Евочка, мы верим в Вас, дерзайте и потом ваше фото будут использовать как вирусную рекламу всяких БАДов», «Молодец!», «Ева умница! Так держать», «Ева ты сможешь..ты молодец..мы в тебя верим», «Сил Вам! И упорства, у Вас все получится», «Вперед, ни шагу назад!».
Молодчага!!! Обожаю её.
давай Ева, мы в тебя верим.
Это все совершенно бесполезно до тех пор пока обжираться не прекратишь.
Зачем?Кушать она любила всегда и будет продолжать в том же духе🍨🍝🍠🍘🍕🍔🍫🍰🍪🍩🍮🍔
Гормоны проверить стоит и психологическое состояние!!!
Зачем?Кушать она любила всегда и будет продолжать в том же духе🍨🍝🍠🍘🍕🍔🍫🍰🍪🍩🍮🍔
Не сильно похудела
Гормоны проверить стоит и психологическое состояние!!!
Зачем бесконечно качать пресс, когда первым делом надо сгонять вес правильным питанием? Она этим прессом свой живот ещё больше сделает
Молодец какая😮 Мотивирует очень. Я например тоже в очень большом весе. Себя совсем забросила, просто ем и все, по принципу все это бесполезно, и уже ничего не вернешь. Но Ева дает надежду полным девушкам и женщинам что всегда надо верить в себя и стараться бороться со своими недостатками.