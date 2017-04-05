05.04.2017
Через несколько месяцев Памела Андерсон отпразднует 50-летний юбилей, однако это не повод отказываться от провокационных фотосессий. На днях знаменитая «спасательница Малибу» приняла участие в съемках новой коллекции Coco de Mer в одном нижнем белье.
  • Памела Андерсон
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    Памела Андерсон обнажилась для новой фотосессии

4 апреля Памела Андерсон поделилась со своими поклонниками в Инстаграме кадрами из новой фотосессии для бренда Coco de Mer. На черно-белых снимках актриса позирует в кружевном эротичном белье и сексуальных боди. Пользователи Сети пришли в восторг от таких горячих кадров и в очередной раз восхитились прекрасной фигурой Андерсон.

В одном из недавних интервью Памела поделилась своими бьюти-секретами: «Мне кажется, я так молодо выгляжу, потому что я — вегетарианка. Я слежу за своим здоровьем. Люблю свежие фрукты и овощи — авокадо, грейпфруты, сельдерей, огурцы. Уверена, что когда ты наслаждаешься тем, что ты ешь, это идет на пользу твоей фигуре».

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