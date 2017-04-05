4 апреля Памела Андерсон поделилась со своими поклонниками в Инстаграме кадрами из новой фотосессии для бренда Coco de Mer. На черно-белых снимках актриса позирует в кружевном эротичном белье и сексуальных боди. Пользователи Сети пришли в восторг от таких горячих кадров и в очередной раз восхитились прекрасной фигурой Андерсон.
В одном из недавних интервью Памела поделилась своими бьюти-секретами: «Мне кажется, я так молодо выгляжу, потому что я — вегетарианка. Я слежу за своим здоровьем. Люблю свежие фрукты и овощи — авокадо, грейпфруты, сельдерей, огурцы. Уверена, что когда ты наслаждаешься тем, что ты ешь, это идет на пользу твоей фигуре».
Мне очень понравилось) конечно, присутствует круговая подтяжка лица, блефаропластика, но выглядит отлично она без этого дикого макияжа, и стога на голове
тот случай, что всегда красотка! Так держать Пэм!
тело у нее просто улет!!!! 49 лет все таки.
Она ходячий секс. Это тот уникальный случай, когда до пластики груди и губ и после она одинаково сексуально и даже незаметны вмешательства хирургов. Очень гармоничная и всё в меру. Удивительно, что ноги у неё совсем не идеальны, а так сводит с ума мужчин. Сексуальная энергия изнутри
Данный типаж женщин мне не нравится категорически...кроме Памелы! Что-то есть в ней очень женское, притягательное. Нравится и все! Вероятно она и в жизни клевая, излучает позитив!
Она ходячий секс. Это тот уникальный случай, когда до пластики груди и губ и после она одинаково сексуально и даже незаметны вмешательства хирургов. Очень гармоничная и всё в меру. Удивительно, что ноги у неё совсем не идеальны, а так сводит с ума мужчин. Сексуальная энергия изнутри