В свои 35 лет Симон Гейтли из Англии выглядит просто потрясающе. Красавица воспитывает пятерых детей, но это не мешает ей быть в отличной форме. Ее фигура — наглядное подтверждение тому, что поборов лень, можно достичь небывалых результатов.

1 2 3 ... 15 Глядя на британку Симону Гейтли из Норт-Йоркшира, не сразу догадаешься, что ей 35 лет и она воспитывает пятерых детей

Тело мамы пятерых детей Симоны Гейтли выглядит настолько безупречно, что многие сомневаются в том, что она действительно рожала. Британка, окончившая университет физической культуры, имеет целую армию поклонников в Инстаграме. Сейчас на ее аккаунт подписаны около 40 тысяч человек. На странице Симона не только выкладывает фото в бикини, поражая фанатов подтянутым телом, но и делится своими бьюти-советами.

«Как правило, мой день начинается в 6 утра, я бегаю, помогаю детям сделать их домашнее задание, провожаю в школу, потом занимаюсь своими рабочими делами, а вечером тренируюсь дома. При правильном планировании своего дня даже молодые мамы смогут найти время для себя и своего тела», — рассказала Гейтли.

«Все мы живые люди, я считаю абсолютно неправильным то, что от только что родивших женщин ждут моментального похудения. Чтобы избавиться от набранных кг, потребуется время», — добавила она. В настоящее время Гейтли пишет книгу для женщин, которые хотят хорошо выглядеть и не знают, что для этого делать.