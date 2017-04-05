Тело мамы пятерых детей Симоны Гейтли выглядит настолько безупречно, что многие сомневаются в том, что она действительно рожала. Британка, окончившая университет физической культуры, имеет целую армию поклонников в Инстаграме. Сейчас на ее аккаунт подписаны около 40 тысяч человек. На странице Симона не только выкладывает фото в бикини, поражая фанатов подтянутым телом, но и делится своими бьюти-советами.
«Все мы живые люди, я считаю абсолютно неправильным то, что от только что родивших женщин ждут моментального похудения. Чтобы избавиться от набранных кг, потребуется время», — добавила она. В настоящее время Гейтли пишет книгу для женщин, которые хотят хорошо выглядеть и не знают, что для этого делать.
Meet my family 💖💖 turn the volume on guys I do actually speak on this one! #family #fitspo #fitfam #fitspiration #exercise #gymbunny #gymwear #model #fitnessmodel #fit #fitgirls #gym #bodygoals #nevergiveup #motivation #weightloss #fitnessvlogger #fitmom #fitmum #supermom #mummy #transformation #girlswholift #squats #6pack #abs @thefitmomsclub @womensbest @womenshealthuk #womensbest #happy #muscles #fitnessaddict @miss_mulloy @womenshealthuk @tammyhembrow
А где же счастливый муж и папа семейства?)
у сестры моего парня 7 детей и выглядит она очень круто! кубиков нет но очень стройная и подтянутая. ей 40, сыроед и оптимист!
видно, что грудь сделанная
Молодец, фигура супер при 5 детях! У меня один и я лентяйка!!!! Тут пишут что грудь сделана, конечно вы 5 родите я посмотрю на ваши тряпки которые упражнениями не подправишь!!!! Британка молодец !
О, ужас! У Водяновой куда лучше фигура. И тоже 5 детей.
А в чем собственно разница (для фигуры) один ребенок или пять? После пятого она обязательно должна испортиться? Да и ничего выдающегося не вижу, попа и ляжки толстоваты, грудь ненатуральная, ни о чем.
А в чем собственно разница (для фигуры) один ребенок или пять? После пятого она обязательно должна испортиться? Да и ничего выдающегося не вижу, попа и ляжки толстоваты, грудь ненатуральная, ни о чем.
А в чем собственно разница (для фигуры) один ребенок или пять? После пятого она обязательно должна испортиться? Да и ничего выдающегося не вижу, попа и ляжки толстоваты, грудь ненатуральная, ни о чем.
Все очень сильно от фигуры зависит. У меня такой тип, что и после одного ребенка уже 9 месяцев живот не уходит. я и в зал хожу и жрать стараюсь нормально. Стало лучше, чем было, но не то пальто, конечно. А некоторые через две недели после родов как и не рожали. Это тупо как повезет. У моделей, например, все очень быстро приходит в форму, тип фигуры такой: высокие, длинные конечности, узкая талия. И даже один рожденный ребенок на среднестатистической фигуре отыгрывается так, что мама не горюй: все обвисает до земли. Особенно грудь не восстанавливается. Думаю о пластике.
Для своих 35 лет она выглядит очень плохо, кожа, волосы. Последствия родов убраны пластикой, чрезмерный фитнес еще больше усугубил несуразность внешности. Дети очень хорошенькие, кстати.