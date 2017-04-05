4 апреля 51-летняя Синди Кроуфорд попала в объективы папарацци во время семейного отдыха на острове Сен-Бартелеми. Супермодель 90-х была одета в белое бикини с анималистичным принтом, которое выгодно подчеркивало, что она по-прежнему находится в отличной физической форме.
На нем актриса позирует в темно-синем слитном купальнике и демонстрирует свою невероятно стройную и подтянутую фигуру.
Как нам кажется, тела обеих звезд достойны восхищения. Предлагаем и вам оценить фигуры Кроуфорд и Херли в нашем традиционном опросе ниже.
Лиз! Херли тут думать))
Обе шикарные
Херли, Синди не нра
Обе хороши! Есть к чему стремиться! А ведь у них же климакс должен быть? Как они такую фигуру умудрились сохранить
Лиз! Херли тут думать))
Херли - красотка и большая молодец!
Синди тоже ничего. Но её красота всегда грубовата была.
Обе шикарные
Обе прекрасны. В их возрасте так сохраниться это достойно уважения! Тут говорили про климакс, скажу про свою маму. Ей сейчас 53, легко пережила этот период, без перепадов настроения и приливов/отливов. Сохранила фигуру, постоянно поддерживает один и тот же вес плюс ежедневные длительные прогулки с собакой и в выходные бассейн. А вообще генетика определяет многое.
Гормоны пьют, их все на Западе в этом возрасте пьют,а наши женщины боятся.
грудь конечно сделала у обеих, но так конечно, достойны восхищения. У меня в 35 нет такой фигуры, но стремлюсь