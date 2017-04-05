На днях сразу две звезды, не так давно разменявшие шестой десяток, продемонстрировали свои потрясающие фигуры. Пляжное «дефиле» в купальниках устроили ровесницы Синди Кроуфорд и Элизабет Херли. Предлагаем оценить, кто из этих знаменитостей выглядит стройнее и подтянутее.

1 2 3 ... 16 На днях Синди Кроуфорд продемонстрировала потрясающую фигуру на пляже

4 апреля 51-летняя Синди Кроуфорд попала в объективы папарацци во время семейного отдыха на острове Сен-Бартелеми. Супермодель 90-х была одета в белое бикини с анималистичным принтом, которое выгодно подчеркивало, что она по-прежнему находится в отличной физической форме.

В этот же день и Элизабет Херли, которая является ровесницей Кроуфорд, порадовала своих поклонников в Инстаграме новым пляжным фото.

На нем актриса позирует в темно-синем слитном купальнике и демонстрирует свою невероятно стройную и подтянутую фигуру.



Как нам кажется, тела обеих звезд достойны восхищения. Предлагаем и вам оценить фигуры Кроуфорд и Херли в нашем традиционном опросе ниже.