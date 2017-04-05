После разрыва с Олегом Винником Катя Жужа принялась публиковать в соцсетях весьма соблазнительные фото, благодаря которым фолловеры заметили, что ведущая новостей «Дома-2» сильно похудела. Но не все подписчики в восторге от новых форм брюнетки: некоторые фанаты считают, что раньше ее фигура была лучше.



В марте Катя Жужа рассталась с гражданским мужем. Перемены в личной жизни сказались и на внешности телеведущей: она резко сбросила сразу несколько килограммов, что подписчики быстро заметили благодаря новым фотографиям.

Но если на снимках некоторые интернет-пользователи пытались разглядеть фотошоп, то после просмотра последнего мини-видео для них стало очевидно, что брюнетка и правда очень похудела. «Какая фигура!», «Худышка! Сколько сбросила?», «Такая маленькая… Статуэточка», — принялись осыпать комплиментами Жужу ее фолловеры.

А вам нравится, как стала выглядеть Катя?