В марте Катя Жужа рассталась с гражданским мужем. Перемены в личной жизни сказались и на внешности телеведущей: она резко сбросила сразу несколько килограммов, что подписчики быстро заметили благодаря новым фотографиям.
Но если на снимках некоторые интернет-пользователи пытались разглядеть фотошоп, то после просмотра последнего мини-видео для них стало очевидно, что брюнетка и правда очень похудела. «Какая фигура!», «Худышка! Сколько сбросила?», «Такая маленькая… Статуэточка», — принялись осыпать комплиментами Жужу ее фолловеры.
А вам нравится, как стала выглядеть Катя?
На чужом горе своего счастья не построишь.
Мужик так переживал смерть жены и детей,что пустился во все тяжкие. Жена Марианна была замечательной матерью и женой. Как после неё можно вот на это переключиться?
На всех фото худая баба. Спасибо повеселили мои 100500 кг.
Интересно посмотреть на её фолловеров
А на каком несчастье ,это же несчастный случай,она же здесь не причем ,я понимаю если бы из семьи увела ,тогда бы можно в обвинять в чем то.Хотя я не являюсь фанаткой Кати .
Где там чрезмерная худоба???????? По-моему, Катя не сильно изменилась. Если и сбросила пару кило, то это незаметно.
зачем она ест бургер в шерстяных перчатках??
А на каком несчастье ,это же несчастный случай,она же здесь не причем ,я понимаю если бы из семьи увела ,тогда бы можно в обвинять в чем то.Хотя я не являюсь фанаткой Кати .
Кто такое это?
А така любовь была. Така любовь...