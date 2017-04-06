37-летняя Анна Семенович во всех интервью уверяет фанатов, что не переживает из-за своей фигуры, но при этом ретуширует практически все фото в Инстаграме. На днях певица поделилась снимками из новой фотосессии, где она позирует в кружевном боди. Фолловеров поразили ягодицы Анны, которые словно уменьшились на несколько размеров.

1 2 3 ... 14 После того, как Анна Семенович опубликовала кадр, где она позирует в кружевном боди, многие фолловеры задумались, а не сделала ли она пластику?

В списках серийных ретушеров Анна Семенович заняла бы почетное первое место, и это неудивительно, ведь практически каждый ее снимок в Инстаграме подвергается манипуляциям в фотошопе, которые заметны даже невооруженным взглядом. Поэтому каждый раз грудь певицы кажется все больше, а талия все уже. Но опытные интернет-пользователи знают о пристрастии Анны к ретуши, поэтому ее новые фотографии не стали для них большим сюрпризом.

На днях Семенович опубликовала кадры из фотосессии, на одном из них она позирует лежа на диване в черном кружевном боди. Внимание фолловеров привлекли ягодицы певицы, которые на снимке кажутся просто идеальными.

Интернет-пользователи сразу почувствовали что-то неладное, но что именно — так и не поняли. «Это пластика или качественный фотошоп? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Такая фигура тут красивая, мне кажется, что это фото 10-летней давности», «Аня, это вы за несколько дней так похудели, или как обычно фотошоп?», — написали фолловеры. Вскоре в рядах поклонников Анны начались настоящие споры. А на чьей стороне вы?