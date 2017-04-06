В списках серийных ретушеров Анна Семенович заняла бы почетное первое место, и это неудивительно, ведь практически каждый ее снимок в Инстаграме подвергается манипуляциям в фотошопе, которые заметны даже невооруженным взглядом. Поэтому каждый раз грудь певицы кажется все больше, а талия все уже. Но опытные интернет-пользователи знают о пристрастии Анны к ретуши, поэтому ее новые фотографии не стали для них большим сюрпризом.
Интернет-пользователи сразу почувствовали что-то неладное, но что именно — так и не поняли. «Это пластика или качественный фотошоп? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Такая фигура тут красивая, мне кажется, что это фото 10-летней давности», «Аня, это вы за несколько дней так похудели, или как обычно фотошоп?», — написали фолловеры. Вскоре в рядах поклонников Анны начались настоящие споры. А на чьей стороне вы?
Грудь больше бедер!
Фотки канешн оч красивые. Но на фото как будто не она, не узнать прям. Ей б грудь уменьшить - сразу размера на 2 визуально стала б худее.
Семенович и Квитко один и тот же типаж - гапертрофированные формы, кол//хозная физиономия, короткие ножки! Квитко пока еще молоденькая, смотрится может и сексуально, но перевалит ей за тридцатник, и будет кошмар! Семеновия в этом уже самолично убедилась - с возрастом огромные грудь и жоппа визуально только прибавляют лет