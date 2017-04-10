По статистике, около 32 процентов женщин по всему миру решают расстаться с изрядно поднадоевшими за всю зиму капроновыми колготками именно в апреле. Однако прежде чем надевать откровенные платья и мини-юбки, следует тщательно позаботиться о красоте и гладкости ваших ног. В нашей галерее вы найдете несколько полезных советов по уходу за кожей именно в этой зоне.
Долой колготки! Как правильно подготовить ноги к весне
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Очень странные советы. Как будто зимой, под колготками, можно обрасти волосами и омертвевшей кожей, а уход за ногами нужен только летом)))))