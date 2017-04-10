С каждым днем на улице становится все теплее, а это значит, что весна наконец полностью вступила в свои права. Уже совсем скоро мы достанем из своих гардеробов короткие юбки и летящие платья и наконец забудем о капроновых колготках. В нашем новом материале Woman.ru расскажет, как привести кожу ног в идеальное состояние, чтобы вы с гордостью могли носить самое смелое мини.

1 2 3 ... 15 Woman.ru расскажет, что нужно сделать, чтобы ноги безупречно выглядели и без капроновых колготок

По статистике, около 32 процентов женщин по всему миру решают расстаться с изрядно поднадоевшими за всю зиму капроновыми колготками именно в апреле. Однако прежде чем надевать откровенные платья и мини-юбки, следует тщательно позаботиться о красоте и гладкости ваших ног. В нашей галерее вы найдете несколько полезных советов по уходу за кожей именно в этой зоне.