Недавно Алена Водонаева написала большую статью о полных людях. Телеведущая призналась, что плохо относится к тем, кто совершенно не следит за своей фигурой. По ее словам, она даже в бассейн не заходит, если видит там «большого» человека, дожидаясь, пока он выйдет. Многие звезды уже высказали свое мнение о скандальной статье телеведущей. На днях к тем, кто категорически не согласен с позицией Водонаевой, присоединилась известная визажистка Гоар Аветисян, которая сама является обладательницей пышных форм.
Визажистка добавила, что считает ожирение и лишний вес болезнью, которую не всегда получается победить до конца.
«Это вечная борьба за красоту... Худые всегда поддерживают худых, толстые — поддерживают толстых, а я не поддерживаю никого.. каждый человек имеет право на выбор», — подытожила Аветисян.
Гоар, Вы очень красивая девушка!
Раньше думала, что у Алены хорошая фигура (кроме огромной груди), но посмотрела я 3-***** фото и поняла, что ошибалась. Толстая талия, маленький зад и огромный вверх.... ужас одним словом. Но ракурсы для фото она подбирает хорошо, раз умеет скрывать такой кошмар.
Эх, пися, пися! Где твои пионеры?)
Всегда когда вижу Водонаеву вспоминаю Зинаиду Тракторенко))))))
Мерзкая душоннка эта водонаева. Даже коммент писать о ней противно.
Визажистка? Нда уж, редакция не перестаёт удивлять .
Мерзкая душоннка эта водонаева. Даже коммент писать о ней противно.
Раньше думала, что у Алены хорошая фигура (кроме огромной груди), но посмотрела я 3-***** фото и поняла, что ошибалась. Толстая талия, маленький зад и огромный вверх.... ужас одним словом. Но ракурсы для фото она подбирает хорошо, раз умеет скрывать такой кошмар.
Вы РУ.ТВ включительно на досуге- там такой мамонт эта ведущая Алёна Водонаева.Огромная ( она себя причмсляет к худым???) ,косноязычная,с прибитой паклей и нелепыми когтями
Эта алена обычная шшлава самовлюбленная . Не секрет , что худые быстрее морщинами покрываться
Фото 3 - она непропорциональна
Гоар даже с лишним весом красивее Алены за счет черт лица