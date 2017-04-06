Не так давно 34-летняя Алена Водонаева заявила, что не уважает «разъевшихся и не следящих за собой людей» и ей противно даже находить с ними рядом. Замечание телеведущей о девушках с лишним весом возмутило не только ее поклонников, но и многих звездных персон. Недавно к ним присоединилась и знаменитая визажистка Гоар Аветисян.

1 2 3 ... 15 Гоар Аветисян призналась, что статья Алены Водонаевой о полных людях очень задела ее

Недавно Алена Водонаева написала большую статью о полных людях. Телеведущая призналась, что плохо относится к тем, кто совершенно не следит за своей фигурой. По ее словам, она даже в бассейн не заходит, если видит там «большого» человека, дожидаясь, пока он выйдет. Многие звезды уже высказали свое мнение о скандальной статье телеведущей. На днях к тем, кто категорически не согласен с позицией Водонаевой, присоединилась известная визажистка Гоар Аветисян, которая сама является обладательницей пышных форм.

«Не хочу молчать, потому что «лично с ней знакома» (много лет назад делала ей макияж и прическу на фотосессию), но даже тогда «после Дома2» она была с 10 коронами на голове и после ее поведения и отношения ко всей команде — я лет 5 не красила известных людей», — написала в Инстаграме Гоар.

Визажистка добавила, что считает ожирение и лишний вес болезнью, которую не всегда получается победить до конца.

«Это вечная борьба за красоту... Худые всегда поддерживают худых, толстые — поддерживают толстых, а я не поддерживаю никого.. каждый человек имеет право на выбор», — подытожила Аветисян.