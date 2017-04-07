В конце марта Катя Жужа рассталась со своим гражданским мужем Олегом Винником. Вскоре после разрыва ведущая новостей «Дома-2» встретила новую любовь — ее избранником стал пиар-директор Анны Седоковой Кирилл Павлов.
Судя по всему, новый бойфренд брюнетки не против, чтобы она публиковала в соцсетях откровенные фото. Чуть ли не ежедневно в Инстаграме красотки появляются снимки в нижнем белье. Так, 6 апреля Катя выложила в свой блог кадр, на котором она запечатлена в прозрачной черной накидке, сквозь которую просвечивают аппетитные ягодицы. «Не бойся своих желаний ... бойся моих (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — загадочно подписала фото телеведущая.
«Как всегда великолепна!», «Вау, ух, как горячо!», «Жужа, ты меня покоряешь с каждой своей фотографией», «Бомба!» — восхитились фолловеры. А вам нравится свежее фото Жужи?