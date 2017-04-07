07.04.2017
Катя Жужа не перестает радовать подписчиков в Инстаграме новыми провокационными снимками. То селфи в нижнем белье сделает, то эротичный кадр из новой фотосессии выложит… Фолловеры не устают осыпать телеведущую комплиментами и считают, что ее новому бойфренду очень повезло.
  • Катя Жужа
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    Катя Жужа похудела и с удовольствием снимается в откровенных фотосессиях


В конце марта Катя Жужа рассталась со своим гражданским мужем Олегом Винником. Вскоре после разрыва ведущая новостей «Дома-2» встретила новую любовь — ее избранником стал пиар-директор Анны Седоковой Кирилл Павлов.

Судя по всему, новый бойфренд брюнетки не против, чтобы она публиковала в соцсетях откровенные фото. Чуть ли не ежедневно в Инстаграме красотки появляются снимки в нижнем белье. Так, 6 апреля Катя выложила в свой блог кадр, на котором она запечатлена в прозрачной черной накидке, сквозь которую просвечивают аппетитные ягодицы. «Не бойся своих желаний ... бойся моих (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — загадочно подписала фото телеведущая.

«Как всегда великолепна!», «Вау, ух, как горячо!», «Жужа, ты меня покоряешь с каждой своей фотографией», «Бомба!» — восхитились фолловеры. А вам нравится свежее фото Жужи?

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