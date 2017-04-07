На днях гостьей популярного ток-шоу «Пусть говорят» стала бывшая участница самарской команды КВН «СОК». В эфире Наталья Бочарникова поделилась тем, как ей удалось похудеть на 50 килограммов, и рассказала, почему ей пришлось расстаться с популярной юмористической передачей.

Темой нового выпуска ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым стала борьба с лишним весом. В студию пришли люди, которым за рекордные сроки удалось привести свое тело в форму. Так, свою историю решила рассказать Наталья Бочарникова. Девушка потеряла 50 килограммов и стала выглядеть намного лучше благодаря ограничительной диете. Правда, вместе с лишним весом ей пришлось расстаться и с КВН, ведь в Клубе веселых и находчивых она прославилась в амплуа полной девушки.

Бочарникова раскрыла секрет и призналась, что практически не посещает спортзал, правда, вместо этого она пристально следит за своим питанием и прекращает есть уже после четырех часов дня.

Однако изредка Наталья все же дает себе слабину и наедается вдоволь: «Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву — а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем». К слову, после похудения Бочарникова встретила свою любовь. Супруг Натальи Александр Толпинский понимает, какую работу над собой проделала его жена.