Темой нового выпуска ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым стала борьба с лишним весом. В студию пришли люди, которым за рекордные сроки удалось привести свое тело в форму. Так, свою историю решила рассказать Наталья Бочарникова. Девушка потеряла 50 килограммов и стала выглядеть намного лучше благодаря ограничительной диете. Правда, вместе с лишним весом ей пришлось расстаться и с КВН, ведь в Клубе веселых и находчивых она прославилась в амплуа полной девушки.
Однако изредка Наталья все же дает себе слабину и наедается вдоволь: «Честно, я часто срываюсь. Вот я прилетела в Москву — а тут такие шикарные рестораны, я прихожу и ем. Я живу в гостинице, признаюсь, сегодня так наелась за завтраком. Но я приеду и буду себе мстить. Я всегда толстею, когда ем». К слову, после похудения Бочарникова встретила свою любовь. Супруг Натальи Александр Толпинский понимает, какую работу над собой проделала его жена.