На днях 32-летняя Айза Анохина выложила в Инстаграм новый снимок, на котором во всей красе продемонстрировала свою роскошную грудь. Увидев свежее фото, многие фолловеры стали делать молодой маме комплименты, а также принялись гадать, из-за чего ее бюст вдруг стал таким пышным.

1 2 3 ... 15 Поклонники восхитились роскошным бюстом Айзы Анохиной на новом снимке

6 апреля Айза Анохина опубликовала в свой фотоблог новое селфи, на котором позирует в коротком топе с глубоким декольте, выгодно подчеркивающем шикарную грудь. Увидев снимок, многие фолловеры принялись искать причину неожиданного увеличения бюста бизнесвумен, предположив, что он мог стать пышнее из-за пластики, кормления грудью или корректирующих наклеек.

«Пластика... красиво)», «Из-за кормления такая большая грудь? Выглядит шикарано», «Девочки, а расскажите, как вот делать такую поддержку груди? Это какое-то бра?», «Грудь красивая», «Секси Айза!!!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — высказали свои версии и мнения фолловеры.



К слову, секрет появления роскошной груди Анохина так пока и не раскрыла. Нам же кажется, что Айза вряд ли вновь решилась на хирургическое вмешательство, учитывая ее прошлый неудачный опыт.