07.04.2017
На днях 32-летняя Айза Анохина выложила в Инстаграм новый снимок, на котором во всей красе продемонстрировала свою роскошную грудь. Увидев свежее фото, многие фолловеры стали делать молодой маме комплименты, а также принялись гадать, из-за чего ее бюст вдруг стал таким пышным.

  • Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
    1 2 3 ...15
    Поклонники восхитились роскошным бюстом Айзы Анохиной на новом снимке

6 апреля Айза Анохина опубликовала в свой фотоблог новое селфи, на котором позирует в коротком топе с глубоким декольте, выгодно подчеркивающем шикарную грудь. Увидев снимок, многие фолловеры принялись искать причину неожиданного увеличения бюста бизнесвумен, предположив, что он мог стать пышнее из-за пластики, кормления грудью или корректирующих наклеек.

«Пластика... красиво)», «Из-за кормления такая большая грудь? Выглядит шикарано», «Девочки, а расскажите, как вот делать такую поддержку груди? Это какое-то бра?», «Грудь красивая», «Секси Айза!!!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — высказали свои версии и мнения фолловеры.


К слову, секрет появления роскошной груди Анохина так пока и не раскрыла. Нам же кажется, что Айза вряд ли вновь решилась на хирургическое вмешательство, учитывая ее прошлый неудачный опыт.

Перед концертом Анжелику Варум откачивали врачи

Сестра Жанны Фриске показала ранее неопубликованные снимки певицы во время беременности

67-летняя Алла Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах