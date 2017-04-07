Не так давно Мария Погребняк призналась фолловерам, что перестала поститься из-за того, что ее вес достиг критической отметки в 42 килограмма. Поклонники понадеялись, что после этого случая супруга футболиста станет налегать на калорийную пищу и наберет хотя бы несколько килограммов, однако не тут-то было — новый снимок в фотоблоге Марии доказывает обратное.
«Подумала ребенок сидит, то ли фотка неудачная, то ли жесть какая худая», «Вы красивая, но немножко хотя бы потолстейте. Ноги правда ну очень худые», «Уже надо к врачу, самое страшное, что они считают это нормой , тут явно болезнь уже, голова огромная и тело очень худое, раньше была стройная», «Боже, ножки как ниточки!», «Надо набирать вес, становится страшно....», «Ой какая худенькая... остановитесь,это уже некрасиво (орфография и пуктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — высказались многочисленные подписчики.
Эта мукла чем нибудь,кроме своей внешности, чем нибудь еще интересуется?
Тот случай когда деревню из девушки так и не вывезли...
поймала себя на мысли, что даже квитко лучше выглядит... стыдно признаться
Я три года назад дохудедась до 41 кг при росте 165. Просто некогда было есть, ненормированный график, ела раз в сутки. Потом очень долго набирала вес, более полугода. Сейчас вешу 46 и мне нравится) А Погребняк вытягивает фото в редакторе, мне кажется в жизни она потолще все таки.