Фолловеры регулярно критикуют 29-летнюю Марию Погребняк за излишнюю худобу, однако она сама утверждает, что полностью довольна своей фигурой. На днях же многодетная мама дала подписчикам новый повод для обсуждения, опубликовав в своем Инстаграме свежий снимок, на котором выглядит просто пугающе хрупкой.

1 2 3 ... 15 Мария Погребняк в очередной раз поразила фолловеров своей излишней худобой

Не так давно Мария Погребняк призналась фолловерам, что перестала поститься из-за того, что ее вес достиг критической отметки в 42 килограмма. Поклонники понадеялись, что после этого случая супруга футболиста станет налегать на калорийную пищу и наберет хотя бы несколько килограммов, однако не тут-то было — новый снимок в фотоблоге Марии доказывает обратное.

На фото, опубликованном в Инстаграме 6 апреля, Погребняк позирует, сидя на ковре в коротком черном платье и ботильонах на тонком каблуке. Многие фолловеры отметили, что ноги и руки Марии на фото выглядят устрашающе худыми, и сразу же начали бить тревогу



«Подумала ребенок сидит, то ли фотка неудачная, то ли жесть какая худая», «Вы красивая, но немножко хотя бы потолстейте. Ноги правда ну очень худые», «Уже надо к врачу, самое страшное, что они считают это нормой , тут явно болезнь уже, голова огромная и тело очень худое, раньше была стройная», «Боже, ножки как ниточки!», «Надо набирать вес, становится страшно....», «Ой какая худенькая... остановитесь,это уже некрасиво (орфография и пуктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — высказались многочисленные подписчики.