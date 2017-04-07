32-летняя Теона Дольникова обеспокоена тем, что всего через месяц после родов она все еще не сбросила лишний вес и сейчас весит 70 килограммов. Звезда мюзиклов твердо намерена похудеть как можно скорее.

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На днях актриса и певица Теона Дольникова, месяц назад впервые ставшая мамой, объявила марафон по снижению веса среди своих подписчиков, бросив вызов и самой себе. Звезда встала на весы и с неприятным удивлением обнаружила на них отметку в 70 кг.

«Начинаем подсчеты. Все, как есть! По честноку! Это катастрофа, столько я не весила никогда в своей жизни! НО!!! Я верю в себя! Верю в свою силу воли! Любимые мои, вы все беспокоитесь о том, чтобы я быстро и резко не худела! Спасибо огромное за заботу! Мне безумно приятно! Я буду худеть постепенно и с умом!» — написала Теона в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Напомним, почти три года назад Теона потеряла возлюбленного Никиту Быченкова, за которого собиралась замуж и мечтала родить ему детей: у молодого человека внезапно остановилось сердце. Девушка долго была безутешна, но в начале прошлого года она встретила актера Максима Щеголева, достаточно быстро переехала к нему, а в конце февраля родила сына, чье имя пока не называет.