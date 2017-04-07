На днях актриса и певица Теона Дольникова, месяц назад впервые ставшая мамой, объявила марафон по снижению веса среди своих подписчиков, бросив вызов и самой себе. Звезда встала на весы и с неприятным удивлением обнаружила на них отметку в 70 кг.
«Начинаем подсчеты. Все, как есть! По честноку! Это катастрофа, столько я не весила никогда в своей жизни! НО!!! Я верю в себя! Верю в свою силу воли! Любимые мои, вы все беспокоитесь о том, чтобы я быстро и резко не худела! Спасибо огромное за заботу! Мне безумно приятно! Я буду худеть постепенно и с умом!» — написала Теона в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Напомним, почти три года назад Теона потеряла возлюбленного Никиту Быченкова, за которого собиралась замуж и мечтала родить ему детей: у молодого человека внезапно остановилось сердце. Девушка долго была безутешна, но в начале прошлого года она встретила актера Максима Щеголева, достаточно быстро переехала к нему, а в конце февраля родила сына, чье имя пока не называет.
А какой рост у Теоны? Может, 180, тогда это нормально
Хорошая девочка! Талантливая. Жаль, семейное "счастье" ненадолго.
Хорошая девочка! Талантливая. Жаль, семейное "счастье" ненадолго.
С языка сняли! Очень хорошая, действительно талантливая! Очень рада, что начала новую жизнь, было её безумно жаль. А роста она невысокого, хотя на фото при 70 не выглядит толстой.
она меня просто дико раздражает, постоянно у Малахова умную из себя корчит,, на лицо она страшная. не знаю правда чем она занимается
у нас теперь такой типаж стал эталоном красоты, главное короткие ноги, толстая задница , пучеглазие и носы крючьком
на таких не женятся, пусть спасибо скажет что ребенка сделали