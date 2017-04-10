На днях Анастасия Квитко опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором она представала в джинсах с большими прорезями на бедрах. Многие фолловеры девушки не удержались от комплиментов и в который раз восхитились ее впечатляющими формами: «Очень сексуальная», «Красивая девушка, красивая машина», «Вы очень эффектная, Настя», «У вас идеальное тело».
Правда, не все поклонники пришли в восторг от кадра, многие посчитали, что модели стоит одеваться скромнее: «Полноваты бедра. Прикрывать надо бы», «Она не поняла еще, что рваные джинсы это не ее? Она как сарделька», «Вы, видимо, набрали вес, штаны прям по швам скоро треснут», «Ужасные джинсы».
И действительно, если внимательно посмотреть на фото, можно заметить, что джинсы слишком сильно впиваются в тело модели. А вам доводилось надевать вещи не по размеру?
интересно, сколько рулонов туалетной бумаги в месяц уходит на такой п//ер//дак?
Кентавр.
Знаете почему это не пользуется популярностью в России? Послушайте Задорнова.горжусь своей страно. А силиконовый кусок сала пусть в стаде ей подобных крутится
И ведь девчонка-то на лицо симпатичная и верх нормальный, плечи аккуратные, руки тонкие и красивые, без острых углов, даже силиконовая грудь еще сносно смотрится, но нахрена такой пердак?Когда уже до девок дойдет, что перебор - это не красиво?! Привлекательна гармоничная фигура - хорошие песочные часы - с естественной тонкой талией, мягкими изгибами, округлыми формами, но не так что талия 40 см, а ***** настолько нескончаемая, что на нее можно ящик стаканов ставить - не упадет, при этом уши на бедрах заправляя в сапоги. Кто ввел моду на уродливую неестественность? На кол этого человека!
да какой там в ***** S
Разнесло её, однако! Если спереди ещё нормально, то сзади карикатура ..и зачем всегда так свой огромный зад оттопыривать? Пора бы уже и другие позы для фото изучить.
И ведь девчонка-то на лицо симпатичная и верх нормальный, плечи аккуратные, руки тонкие и красивые, без острых углов, даже силиконовая грудь еще сносно смотрится, но нахрена такой пердак?Когда уже до девок дойдет, что перебор - это не красиво?! Привлекательна гармоничная фигура - хорошие песочные часы - с естественной тонкой талией, мягкими изгибами, округлыми формами, но не так что талия 40 см, а ***** настолько нескончаемая, что на нее можно ящик стаканов ставить - не упадет, при этом уши на бедрах заправляя в сапоги. Кто ввел моду на уродливую неестественность? На кол этого человека!