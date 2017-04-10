Сейчас Кайя Гербер вместе с родителями отдыхает на острове Сен-Бартелеми. На протяжении всех каникул за звездным семейством неустанно следят папарацци. Не так давно в объективы фотографов попала Синди Кроуфорд в бикини (к слову, тогда фанаты еще раз убедились, что супермодель 90-х по-прежнему находится в отличной форме), а на днях репортерам удалось заснять и ее дочь Кайю.
Сравнив свежие снимки Кайи и архивные фото ее мамы, многие поклонники пришли к выводу, что с каждым днем их сходство становится еще более поразительным. Нам же показалось, что юная модель смотрится в соблазнительном купальнике ничуть не хуже, чем ее звездная родительница.
Плечи-то какие широченные...
до чего же красивые люди...