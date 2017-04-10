Поклонники 15-летней Кайи Гербер часто отмечают, что она удивительно похожа на свою знаменитую маму Синди Кроуфорд. Начинающей модели, по всей видимости, это сходство только льстит, и она всячески старается его подчеркивать. К примеру, на днях Кайя попала в объектив папарацци в купальнике, который в 1990-х у многих ассоциировался именно с ее прославленной родительницей.

1 2 3 ... 15 На днях папарацци сфотографировали Кайю Гербер в сексуальном красном купальнике на острове Сен-Бартелеми

Сейчас Кайя Гербер вместе с родителями отдыхает на острове Сен-Бартелеми. На протяжении всех каникул за звездным семейством неустанно следят папарацци. Не так давно в объективы фотографов попала Синди Кроуфорд в бикини (к слову, тогда фанаты еще раз убедились, что супермодель 90-х по-прежнему находится в отличной форме), а на днях репортерам удалось заснять и ее дочь Кайю.

Для отдыха на пляже Гербер выбрала сексуальный красный купальник, удивительно напоминающий тот самый, который прославил Синди в 90-е.

Сравнив свежие снимки Кайи и архивные фото ее мамы, многие поклонники пришли к выводу, что с каждым днем их сходство становится еще более поразительным. Нам же показалось, что юная модель смотрится в соблазнительном купальнике ничуть не хуже, чем ее звездная родительница.