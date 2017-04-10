Около недели назад 29-летняя Екатерина Колисниченко улетела отдыхать в Буэнос-Айрес. О своем путешествии экс-звезда «Дома-2» каждый день рассказывает в Инстаграме. На днях она выложила в соцсети новое курортное фото в бикини, которое вызвало неоднозначную реакцию фолловеров, посчитавших, что кожа на ее силиконовой груди выглядит не лучшим образом.

Около года назад Екатерина Колисиниченко увеличила грудь со второго до третьего размера. Сама экс-участница «Дома-2» не скрывает, что осталась максимально довольна результатом пластики, несмотря на то, что ее новый бюст нравится далеко не всем из ее подписчиков.



К примеру, на днях Колисниченко выложила в свой Инстаграм новый снимок в бикини, сделанный во время отдыха в Аргентине. Фолловеры сразу же принялись гадать, что случилось с грудью Кати, невзирая на оставленное ею пояснение в посте под фото.

«Кожа не ровная по тому, что я лежала на полотенце (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — внесла ясность Катя.



Подписчики стали осуждать девушку за чересчур сильный загар, а также отметили, что после операции грудь Колисниченко стала смотреться очень ненатурально. Многие посчитали, что экс-участница телестройки выбрала слишком большие импланты, и предположили, что по этой причине на ее груди могли появиться растяжки.



«Она еще не ровная, потому что ты лежала у хирурга! Мой взгляд, неудачно», «Странно как то смотрятся... как не настоящие...», «А что с грудью???», «Что с кожей, как ожоги», «Силикон поплавился», «Грудь на фото действительно не красиво смотрится как обоженная», — выразили свое мнение интернет-пользователи.

Надеемся, что Катя не стала вчитываться в комментарии, а отправилась за новой порцией впечатлений, которых, в отличие от реплик недоброжелателей, много не бывает.