29-летняя Виктория Дайнеко выложила в Инстаграм новый снимок из фотосессии, прошедшей еще несколько лет назад. На нем певица позирует в сексуальном нижнем белье… лежа вниз головой. При этом — возможно, из-за ракурса — грудь Виктории «исчезла», и это заметили ее подписчики.

Фолловеры Виктории Дайнеко не нашли бюст певицы на новом снимке, который она накануне выложила в Инстаграм. На фото исполнительница позирует вниз головой, зажав в зубах плетку для БДСМ-развлечений. При этом она одета в сексуальное нижнее белье и колготки в сетку, однако такой комплект вовсе не подчеркнул формы Виктории, а, по мнению фанатов, только все испортил.

«Если б груди было б чуть больше, а в общем характерное фото», — написала одна из поклонниц Дайнеко в комментариях. «Что есть, все мое», — ответила ей Виктория. Напомним, недавно певица рассталась с супругом Дмитрием Клейманом после двух лет брака — возможно, таким образом она пыталась привлечь его внимание?