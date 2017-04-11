Кейт Бекинсейл вместе с семьей сейчас проводит отпуск у моря. Актриса не упустила возможности продемонстрировать свое подтянутое тело во всей красе. Многие поклонники Кейт даже заметили, что фигура у знаменитости едва ли не лучше, чем у ее дочери Лили.

1 2 3 ... 15 Кейт Бекинсейл восхитила фанатов роскошной фигурой в бикини

11 апреля Кейт Бекинсейл опубликовала в своем Инстаграме соблазнительные снимки практически без одежды. На одном из них она позирует в крошечном цветочном бикини, а на другом — лежит в гамаке у моря. Под вторым кадром актриса оставила забавную подпись: «Держусь на поверхности, словно поплавок, и потом как всегда останутся забавные следы на пятой точке».



Фолловеры звезды фильма «Ничего, кроме правды» оценили ее прекрасную фигуру и оставили множество комплиментов под фотографиями. А некоторые даже решили, что на пляже она выглядит гораздо лучше своей дочери-подростка. «Вы прекрасны!», «Я восхищена вашей фигурой!», «Выглядите как 20-летняя», «Какая худенькая», «Самая горячая женщина на планете», «Мисс совершенство», — не уставали восхищаться фанаты.