Не так давно Алена Водонаева начала очень резко высказываться в адрес полных людей. Сперва телеведущая сделала это в своем Инстаграме, а потом на сайте Life.ru. Многие интернет-пользователи осудили экс-участницу «Дома-2» за оскорбления и грубость, однако она не считает себя неправой. На днях Алена стала гостьей программы «Прямой эфир», где попыталась пояснить, почему выбрала такие резкие слова для людей с лишним весом.
Поддержать Водонаеву решила Мария Погребняк, которую поклонники довольно часто обвиняют в излишней худобе. Жена футболиста активно участвовала в дискуссии, пока не поссорилась с модель plus-size Дилярой Лариной, которая провоцировала Алену и Марию. В итоге Погребняк не выдержала и, заявив, что девушка ее оскорбляет, покинула студию. Правда, позднее супруга спортсмена все же вернулась к обсуждению.
ой смотрела, обхохоталась.... Алена спецом такие высказывания публикует,чтобы на шоу приглашали... Машку реально до слез довели... плакала..или специальная постановка ..уж незнаю.Спасибо, повеселили. А полным, все-таки не удалось доказать, что они красивее, как ни пытались...Худеть всем!!!
Глупая эта Машка. Нос нормальный пластиков испортила, из губ черти что сделала и доголодалась до состояния скелета. Ноги и правда как спички, зачем это нужно было делать?
Водонаева страшная, похожа в этом образе на злую учил ку
У Водонаевой точно кризис , уже не знает как денег заработать . Очень жалко выглядела на этой передаче . Не смогла ответить за свой бред . Она не такого масштаба личность , что б , типа , мотивировать людей такими оскорблениями . Вызвала лишь поток оскорблений в свой адрес .
достали. у меня было наоборот - я была худой, и на меня нападала тетя, которая страдала лишним весом и обзывала и хаяла, к ней присоединились женщины на пляже. По-очереди хаяли меня. В общем все были против меня. Очень жаль, что Алены не было рядом со мной, она бы меня поддержала. Моя тетя - монстр, загрызет всех. Муж под каблуком, стоял в сторонке и молчал прикусив язык от страха. Ему было меня жаль, но он не подавал виду. Лишь потом, когда мы остались наедине в комнате, он шутливо меня успокоил, и книгу даже пытался подарить Синельникова. НО я чувствовала на пляже себя ужасно. Я не хочу участвовать в этих битвах, толстые против худых и худые против толстых. Я ни на чьей стороне. Я была и на этой и на той стороне, и скажу честно, лучше тогда уж ни с кем не общаться.
Полный или худой не так важно, если человек любит и принимает себя таким, какой есть! Водонаева со своим вечным фотошопом себя не любит, поэтому слушать ее никто и не станет, как говорится: "А судьи кто?" И уж кто бы говорил про наркотики, но не самая известная любительница пыхнуть)
У Погребняк ноги ...... Лучше иметь пару килограмм лишних . Такая худоба очень болезненно выглядит .
А мне,например,неприятно смотреть на глупых мукл с одинаковыми нарисованными бровями и губами варениками.Толстые люди могут быть из-за болезней,а не только от поедания вредной пищи.
Алена в теле была очень хороша . Сей час , особенно на лицо , стала страшной . Может она поправится не может, вот и злится на пышнотелых. Фигура стала не женственной , попа с кулак , если бы не силиконовая грудь , была бы мальчиком .
Что-то не видно на главном фото утонченного лица Алёны и её изящного подбородка,носа,которые есть в её Инста фотографиях