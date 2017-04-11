Недавно 34-летняя Алена Водонаева оказалась в центре скандала из-за своей статьи о людях с лишним весом. На днях в эфире популярного ток-шоу «Прямой эфир» телеведущая попыталась объяснить свою позицию. Ее поддержала 28-летняя Мария Погребняк, которая не смогла сдерживать эмоций в споре с моделью plus-size.

Не так давно Алена Водонаева начала очень резко высказываться в адрес полных людей. Сперва телеведущая сделала это в своем Инстаграме, а потом на сайте Life.ru. Многие интернет-пользователи осудили экс-участницу «Дома-2» за оскорбления и грубость, однако она не считает себя неправой. На днях Алена стала гостьей программы «Прямой эфир», где попыталась пояснить, почему выбрала такие резкие слова для людей с лишним весом.

«Для меня люди с лишним весом — точно такая же проблема, как тяжелая наркозависимость. Вы можете долго возмущаться, но мне, например, неприятно смотреть на полную женщину на пляже, поедающую чебурек, и человека, который точно так же принимает свою дозу», — заявила телеведущая.

Поддержать Водонаеву решила Мария Погребняк, которую поклонники довольно часто обвиняют в излишней худобе. Жена футболиста активно участвовала в дискуссии, пока не поссорилась с модель plus-size Дилярой Лариной, которая провоцировала Алену и Марию. В итоге Погребняк не выдержала и, заявив, что девушка ее оскорбляет, покинула студию. Правда, позднее супруга спортсмена все же вернулась к обсуждению.