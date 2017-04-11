11 апреля Ирина Дубцова выложила в Инстаграм новое фото, на котором позирует в длинном платье свободного фасона, коричневой кожаной куртке и изящных ботильонах на тонком каблуке.
В комментариях подписчики сразу отметили, что к весне Ирина заметно похудела и похорошела. Фолловеры также сошлись во мнении, что на постройневшей фигуре исполнительницы хита «О нем» теперь идеально сидят любые модные наряды, а также в очередной раз сравнили ее с актрисой Моникой Беллуччи.
«Стройняшка», «Нереально классно выглядите!», «Похудела», «Вау , Ира красавица! Русская Моника Белуччи)», «Стильняшка-стройняжка!», «Вы такая красивая, так похудели.... пожалуйста подскажите как?», «Шикарно и стильно выглядите», — выразили свой восторг фолловеры.