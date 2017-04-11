11.04.2017
На днях 35-летняя Ирина Дубцова порадовала поклонников новым весенним фото в своем Инстаграме. В комментариях под свежим снимком подписчики сошлись во мнении, что в последнее время певица заметно постройнела и буквально расцвела на глазах.

  • Ирина Дубцова
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    Поклонники считают, что в последнее время Ирина Дубцова сильно похудела 

11 апреля Ирина Дубцова выложила в Инстаграм новое фото, на котором позирует в длинном платье свободного фасона, коричневой кожаной куртке и изящных ботильонах на тонком каблуке. 

«Поеду, проверю центр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — подписала кадр певица, сопроводив его хэштегом #весназагородом.

В комментариях подписчики сразу отметили, что к весне Ирина заметно похудела и похорошела. Фолловеры также сошлись во мнении, что на постройневшей фигуре исполнительницы хита «О нем» теперь идеально сидят любые модные наряды, а также в очередной раз сравнили ее с актрисой Моникой Беллуччи.


«Стройняшка», «Нереально классно выглядите!», «Похудела», «Вау , Ира красавица! Русская Моника Белуччи)», «Стильняшка-стройняжка!», «Вы такая красивая, так похудели.... пожалуйста подскажите как?», «Шикарно и стильно выглядите», — выразили свой восторг фолловеры.

А вам нравится, как сейчас выглядит Ирина Дубцова?


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