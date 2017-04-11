Многие клиенты фитнес-клубов предпочитают не ходить на персональные тренировки, а посещать групповые программы. Ирина Троска, директор по фитнесу, и Александр Мироненко, эксперт направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, выделили самые популярные и эффективные тренировки, посетив которые однажды — вы не сможете больше их пропустить.

X-Pump

Это одна из самых посещаемых тренировок в сети фитнес-клубов X-Fit. Программа сочетает в себе простые, но очень эффективные силовые упражнения и невероятную энергию группового класса. На занятии используется разборная штанга, фитнес-коврик, гантели, блины и степ-платформа. С помощью этого многофункционального оборудования тренер дает базовые упражнения, которые позволяют укрепить связки, суставы и улучшить рельеф. За 55 минут вы проработаете все основные группы мышц и зарядитесь положительными эмоциями.

Flex-Fit



Сочетание миофасциального расслабления и стретчинга сделали эту программу одной из самых любимых среди членов фитнес-клубов. Тренировка носит мягкий и спокойный характер, который благотворно воздействует на физическое и психоэмоциональное состояние человека. Помимо упражнений на гибкость, занятие включает упражнения с массажными роллами разной жесткости. Это современное оборудование позволяет «разбить» мышцы, находящиеся в гипертонусе, снять спазмы с мышечных волокон и миофасциальные боли. К тому же такой самомассаж оказывает лимфодренажный, антицеллюлитный эффект.



За несколько минут до занятия всегда тестируйте валик — слишком жесткий создаст избыточное давление и сможет травмировать скованные мышцы. Ведь даже в восстановительных процедурах нужно знать меру.

X-Race (Cycle)

Ирина Троска

«Несмотря на то, что попасть на эту тренировку можно только по предварительной записи, она остается одной из самых популярных в сети. Тренажер полностью подстраивается под рост спортсмена и регулируется по нагрузке. На специальном экране вы увидите все показатели, что позволит вам быстро переключиться на необходимую скорость и создать то сопротивление, которое тренер попросит», — рассказывает Ирина Троска, директор по фитнесу сети фитнес-клубов X-Fit.

Тренировка развивает выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует снижению веса. Занятие на вертикальной модели велотренажера создает точную имитацию тренировки на настоящем велосипеде, где интенсивно нагружаются квадрицепсы и ягодичные мышцы.

Еще один плюс тренировки в том, что она подходит абсолютно всем, даже пожилым людям и спортсменам в период восстановления после травм, ведь при езде на велосипеде отсутствует ударная нагрузки, вредной для позвоночника.

Super 5

Александр Мироненко

Есть всего час на проработку всех групп мышц? Тогда, несомненно, стоит обратить внимание на тренировку Super 5. Данный комплексный тренинг, разработанный и запатентованный экспертом федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Александром Мироненко, объединяет в себе функциональные, силовые, кардиоупражнения, а также спортивный тренинг и направление Body&Mind.

Грамотно подобранная комбинация упражнений по программе Super 5 поможет скорректировать фигуру, снизить вес, улучшить мышечный тонус и координацию движений, развить гибкость или укрепить сердечно-сосудистую, респираторную систему. Результативность тренировки заключается в сочетании методик и упражнений друг с другом, позволяющих за один час получить эффект пяти разных тренировок, проработать все основные мышечные группы и зарядить себя энергией на весь день.

Ex-Power



Несомненно, для развития силы, гибкости, выносливости и скорости в кротчайшие сроки прекрасно подойдет авторская программа Explosive Power (EXP), которая представляет комбинацию элементов единоборств и функциональных упражнений для достижения идеального баланса тела.

Функциональная часть EXP совершенствует качество движения, ведь за счет подобранных упражнений тело вынуждено отвечать на динамику внешнего окружения. Данная программа помогает в достижении одновременно нескольких целей: обучения технике различных видов борьбы (грепплинга, джиу джитсу, вольной борьбы, дзюдо), восстановления равномерной работы всего тела, а также нормализации деятельности кардиораспираторной системы.

U9



Что еще нового нам может предложить фитнес-индустрия? Например, многофункциональный тренажер-трансформер, обеспечивающий огромное разнообразие упражнений и нагрузок. Все это реально: такой тренинг называется U9,и это настоящий прорыв в изучении физических возможностей человека. Теперь не нужны десятки различных видов инвентаря для достижения комплексного тренировочного эффекта – достаточно одного тренажера.

Тренировочная цепь способна заменить 9 видов фитнес- оборудования: бодибар, гантели, ViPR, sendbag, канат, резиновый амортизатор, утяжелитель, гиря и другие. Отсюда и название U9.



Занятия на тренажере затрагивают все основные мышечные группы тела человека: спины, груди, плеч, рук, ног и живота. Упражнения с цепью активно включают в работу миофасциальную систему организма, а, значит, будет работать все тело.



Эта тренировка подойдет всем: и продвинутым фитнес-любителям, и новичкам. Заниматься можно в статическом и динамическом режимах, что поможет развивать все основные физические качества человека: силу, скорость, гибкость, координацию и выносливость.

Корригирующий тренинг



Суть методики заключается в задействовании во время занятий как внутренних, так и внешних мышц, что делает энергозатраты максимальными. Комбинация же различных тренировочных режимов — кардио, силового, интервального — обеспечивает желанный результат в кратчайшие сроки и позволяет сохранять его длительное время. В результате занятий, помимо сброса веса, прекрасно повышается выносливость, координация движений, улучшается баланс, гибкость, развиваются скоростные и силовые качества.

Программа рассчитана на людей различного уровня подготовки и не имеет противопоказаний, кроме беременности, когда заниматься необходимо крайне аккуратно, соблюдая все врачебные рекомендации. Эффект заметен уже после второй тренировки, а через две-три недели регулярных занятий проблема лишнего веса перестает быть таковой — к летнему сезону готовы!