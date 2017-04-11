Катя Жужа не скрывает от своих поклонников, что активно худеет к лету. Телеведущая не только изменила рацион своего питания, но и начала регулярно посещать спортзал и, по собственным словам, уже максимально приблизилась к идеалу.
Мы решили внимательно приглядеться к новому снимку и пришли к выводу, что кубики на животе Жужи смотрятся как нарисованные. Вероятно, Катя просто решила подчеркнуть появившийся на мышцах рельеф с помощью контурирующих средств, однако еще не в совершенстве освоила эту технику. К слову, подобный метод визуальной коррекции тела нередко используют и многие западные селебы.