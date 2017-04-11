11.04.2017
29-летняя Катя Жужа регулярно ходит в тренажерный зал и делится спортивными успехами с фолловерами в Инстаграме. К примеру, на днях девушка продемонстрировала кубики на своем прессе. Однако нам показалось, что упругие мышцы на животе Кати выглядят не совсем естественно.

  • Катя Жужа
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    На новом снимке кубики на животе Кати Жужи смотрятся как нарисованные

Катя Жужа не скрывает от своих поклонников, что активно худеет к лету. Телеведущая не только изменила рацион своего питания, но и начала регулярно посещать спортзал и, по собственным словам, уже максимально приблизилась к идеалу.

11 апреля девушка выложила в Инстаграм новое фото, на котором позирует в коротком топе и джинсах-бойфрендах, во всей красе демонстрируя упругий пресс.


Мы решили внимательно приглядеться к новому снимку и пришли к выводу, что кубики на животе Жужи смотрятся как нарисованные. Вероятно, Катя просто решила подчеркнуть появившийся на мышцах рельеф с помощью контурирующих средств, однако еще не в совершенстве освоила эту технику. К слову, подобный метод визуальной коррекции тела нередко используют и многие западные селебы.

Как вы думаете, кубики на животе Кати Жужи действительно выглядят неестественно?


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