11 апреля Ольга Бузова опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором позирует в длинной юбке и коротком топе, обнажающем кубики на ее животе. Фолловеры не смогли оставить свежий снимок без внимания и сразу же начали хвалить телеведущую за потрясающие результаты регулярных тренировок в спортзале.
Напомним, что Бузова рассталась с супругом Дмитрием Тарасовым в октябре прошлого года и с трудом пережила этот разрыв. По словам телеведущей, на время она даже забыла о спорте, который раньше был неотъемлемой частью ее жизни. К слову, не так давно Ольга призналась фолловерам, что наконец вернулась к привычным тренировкам, что, по всей видимости, сразу же отразилось на ее фигуре.
Можно по-разному относиться к Оле, но что человек она пробивной, целеустремленный и фигура у нее спортивная и при этом женственная и красивая, это точно.
Фигура очень красивая у Бузовой нет огромной вымени попы стройняшка
Попа с талией у Баз зачёт и нет силикона
Ну а какая фигура должна быть у современной не рожавшей женщины в самом расцвете сил- прально- стройная и подтянутая!
А чем ей еще больше заняться, за что не возьмется - везде полный провал. Ну пусть хоть в спортзал ходит, может там кого-нибудь из мужичков подцепит. Замену Тарасову нужно срочно найти, чтобы не было так мучительно больно за прожитые с ним годы.