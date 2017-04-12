Многие поклонники отмечают, что после расставания с Дмитрием Тарасовым 31-летняя Ольга Бузова стала только краше. На днях она выложила в свой Инстаграм фото, на котором во всей красе продемонстрировала накачанный пресс, в очередной раз поразив подписчиков своей стройной и подтянутой фигурой.

1 2 3 ... 15 Фолловеры в восторге от накачанного пресса Ольги Бузовой

11 апреля Ольга Бузова опубликовала в Инстаграме новое фото, на котором позирует в длинной юбке и коротком топе, обнажающем кубики на ее животе. Фолловеры не смогли оставить свежий снимок без внимания и сразу же начали хвалить телеведущую за потрясающие результаты регулярных тренировок в спортзале.

«Кубики класс!», «Ох этот животик, кубики. Шикарненько», «Пресс такой же хочууууууу», «Пресс зачотный.. Бузеныш молодца», «Фигура эталон)», «Вот это пресс!! Супер!!!», «Пресс-мечта! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — выразили свой восторг подписчики.

Напомним, что Бузова рассталась с супругом Дмитрием Тарасовым в октябре прошлого года и с трудом пережила этот разрыв. По словам телеведущей, на время она даже забыла о спорте, который раньше был неотъемлемой частью ее жизни. К слову, не так давно Ольга призналась фолловерам, что наконец вернулась к привычным тренировкам, что, по всей видимости, сразу же отразилось на ее фигуре.