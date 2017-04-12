Недавно 27-летняя Рита Дакота резко высказалась на тему взлома Инстаграма ее супруга, 25-летнего Влада Соколовского, и появления в нем очень откровенных снимков друзей пары, Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. На днях Рита решила выложить несколько собственных смелых фото, чтобы отвлечь поклонников от обсуждения ее мужа.

Рита Дакота не остановилась на простой отповеди фолловерам, которые возмутились появлением в Инстаграме ее супруга Влада Соколовского «голых» фотографий друзей пары, Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Певица опубликовала в своем микроблоге несколько откровенных снимков, на которых позирует топлес, в сексуальном бюстгальтере и джинсах, а также в полупрозрачном платье.

Возможно, таким образом Рита попыталась отвлечь поклонников от разговоров по поводу ее мужа — многие до сих пор полагают, что никакого взлома не было и Влад лично подшутил над Алексеем и Юлией.

А некоторые подписчики обвинили Дакоту в лукавстве, ведь сразу после наделавшего шума инцидента она осудила и хакеров, и любителей рассматривать снимки категории ХХХ: «Если вам однажды надоест обсасывать чужие проблемы, разборки, «голые» фото, тайные переписки, то это скоро исчезнет с «прилавков». Но... этого не случится. Потому что вам и вправду интересно. Увы». Видимо, теперь Рита все-таки решила подпитать любопытство интернет-пользователей с помощью своих откровенных фото — а вам они нравятся?