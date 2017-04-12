На днях 34-летняя Наталья Подольская опубликовала в Инстаграме фотографию с концерта в честь 30-летия балета Аллы Духовой. На ней певица позирует в золотистом платье из струящейся ткани. Одни поклонники восхитились стройной фигурой жены Владимира Преснякова, а другие — попросили ее одуматься и перестать худеть.

1 2 3 ... 15 Глядя на этот снимок Натальи Подольской, многие ее поклонники решили, что она слишком похудела

12 апреля Наталья Подольская поделилась со своими фанатами в Сети снимком с прошедшего концерта, организованного в честь юбилея балета Аллы Духовой. Для этого мероприятия певица выбрала приталенное золотистое платье в пол. Look исполнительницы вызвал восхищение у ее поклонников, однако нашлись и те, кто раскритиковал молодую маму за излишнюю худобу. Под новыми фото в Инстаграме Подольской.

«Если вы худеете, то я считаю, что вам достаточно!!! На этой фотографии, может конечно такое платье и/или свет так падает, слишком вы худая», — все чаще встречаются подобные комментарии с рекомендациями набрать хотя бы пару килограммов..

Напомним, певица, которая в июне 2015 года родила сына Артема, в рекордно быстрые сроки смогла прийти в добеременную форму. Она строго следила за питанием, позволяя себя лишь полезные продукты и жестко ограничивая себя в сладком и жирном.