12 апреля Наталья Подольская поделилась со своими фанатами в Сети снимком с прошедшего концерта, организованного в честь юбилея балета Аллы Духовой. Для этого мероприятия певица выбрала приталенное золотистое платье в пол. Look исполнительницы вызвал восхищение у ее поклонников, однако нашлись и те, кто раскритиковал молодую маму за излишнюю худобу. Под новыми фото в Инстаграме Подольской.
Напомним, певица, которая в июне 2015 года родила сына Артема, в рекордно быстрые сроки смогла прийти в добеременную форму. Она строго следила за питанием, позволяя себя лишь полезные продукты и жестко ограничивая себя в сладком и жирном.