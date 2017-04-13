Неидеальная форма ног — предмет постоянных переживаний многих представительниц прекрасного пола, в том числе и мировых знаменитостей. Несмотря на эту распространенную проблему, мало, кто из селебов (не говоря уж об обычных девушках), решаются прибегнуть к пластике для того, чтобы исправить кривизну ног или же сделать их длиннее. Именно такие звезды и стали героинями нашего нового материала — да, их ноги не безупречны, но они настолько уверены в себе, что совершенно не стесняются их демонстрировать. Возможно, и нам стоит взять с них пример и, наконец, избавиться от собственных комплексов?
Западные звезды с самыми некрасивыми ногами
В народе бытует мнение, что на сегодняшний день с помощью пластики можно решить едва ли не все проблемы с внешностью, превратившись из гадкого утенка в прекрасную лебедь только по «мановению» хирургического скальпеля. И если такие операции как ринопластика, увеличение груди или липосакция уже давно поставлены на поток, то лечь под нож ради изменения формы ног обычно отваживаются лишь единицы. Дело в том, что подобные бьюти-процедуры считаются достаточно сложными и, что самое обидное, все равно не гарантируют идеального результата. Именно поэтому чаще все девушки попросту смиряются с тем, что дано природой, и стараются скорректировать неидеальные ноги с помощью грамотно подобранной одежды. В нашей новой подборке — 14 знаменитостей, которые встретились с похожей проблемой, но нашли в себе силы не превратить ее в свой главный комплекс.
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Самые некрасивые ноги у Сары Паркер