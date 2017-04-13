Недавно в эфире шоу ITV’s Loose Women Нелли Фуртадо сделала откровенное признание — она подала на развод со своим мужем, кубинским звукорежиссером Демасио Кастелльном.
Несмотря на заявления певицы о том, что она снова готова строить любовь, по всей видимости, Нелли все-таки очень переживает из-за разлада в семье. На почве стресса артистка значительно прибавила в весе. Лишние килограммы она безуспешно пытается скрыть с помощью объемных нарядов. Сегодня канадскую певицу просто не узнать. Остается только гадать, из-за чего вдруг такие перемены — Фуртадо наконец-то дала себе расслабиться после изнурительной череды выяснений отношений или все-таки она переживает настолько, что заедает свою депрессию?
Она очень милая и талантливая! Надеюсь, возьмет себя в руки.
Всё равно хорошо выглядит!
латиноамериканки как правило, все страдают от полноты... наследственность такая.