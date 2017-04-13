Некогда стройная Нелли Фуртадо в последние годы сильно изменилась внешне. Она поправилась настолько, что ее перестали узнавать на улице поклонники. Возможно, такие метаморфозы связаны с недавним болезненным расставанием с супругом, звукорежиссером Демасио Кастелльном.

Недавно в эфире шоу ITV’s Loose Women Нелли Фуртадо сделала откровенное признание — она подала на развод со своим мужем, кубинским звукорежиссером Демасио Кастелльном.

«Я теперь одна. Кто-то должен внести правки в статью обо мне в «Википедии», а то это мешает налаживанию моей личной жизни», — пошутила Нелли в телеэфире.

Несмотря на заявления певицы о том, что она снова готова строить любовь, по всей видимости, Нелли все-таки очень переживает из-за разлада в семье. На почве стресса артистка значительно прибавила в весе. Лишние килограммы она безуспешно пытается скрыть с помощью объемных нарядов. Сегодня канадскую певицу просто не узнать. Остается только гадать, из-за чего вдруг такие перемены — Фуртадо наконец-то дала себе расслабиться после изнурительной череды выяснений отношений или все-таки она переживает настолько, что заедает свою депрессию?