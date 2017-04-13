В январе 2017 года Джанет Джексон впервые стала мамой — на свет появился ее сын Исса. После родов певица полностью погрузилась в заботы о малыше и практически не выходила из дома. Однако на днях Джанет все же попала в объективы недремлющих папарацци. Фотографы засняли Джексон во время шопинга на одной из улиц Лондона.
Несмотря на мешковатый наряд, было очевидно, что после родов Джанет заметно поправилась и, вероятно, стала уделять меньше внимания уходу за собой. К слову, саму звезду изменения во внешности, по всей видимости, совершенно не расстраивают — об этом красноречиво говорит ее счастливая улыбка на свежих снимках.
Напомним, что недавно СМИ стало известно о том, что Джанет Джексон подала на развод с катарским миллионером Виссамом Аль Маной. По слухам, супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации анонимных источников, Джанет с 3-месячным сыном станет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана будет их навещать.