После рождения сына 50-летняя Джанет Джексон крайне редко появлялась на публике, однако на днях папарацци все же удалось сделать несколько свежих снимков звезды. Судя по новым фото, долгожданное материнство кардинально изменило внешность звезды: она заметно поправилась и перестала носить ранее привычный броский макияж и дерзкую укладку.

1 2 3 ... 15 На днях молодая мама Джанет Джексон попала в объективы папарацци

В январе 2017 года Джанет Джексон впервые стала мамой — на свет появился ее сын Исса. После родов певица полностью погрузилась в заботы о малыше и практически не выходила из дома. Однако на днях Джанет все же попала в объективы недремлющих папарацци. Фотографы засняли Джексон во время шопинга на одной из улиц Лондона.

Молодая мама была одета в объемный свитшот черного цвета и спортивные штаны в тон. На лице певицы практически отсутствовал мейкап, а волосы были собраны в небрежный пучок.



Несмотря на мешковатый наряд, было очевидно, что после родов Джанет заметно поправилась и, вероятно, стала уделять меньше внимания уходу за собой. К слову, саму звезду изменения во внешности, по всей видимости, совершенно не расстраивают — об этом красноречиво говорит ее счастливая улыбка на свежих снимках.



Напомним, что недавно СМИ стало известно о том, что Джанет Джексон подала на развод с катарским миллионером Виссамом Аль Маной. По слухам, супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации анонимных источников, Джанет с 3-месячным сыном станет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана будет их навещать.