13 апреля Виктория Боня опубликовала в Инстаграм новый снимок, на котором позирует в джинсах и коротком топе, во всей красе демонстрируя свои новые женственные формы. В посте под фото бьюти-блогер рассказала о том, каких успехов ей удалось добиться после нескольких месяцев интенсивных тренировок.
«Так приятно видеть, как меняется мое тело... Все вы уже знаете, что я нахожусь на «поправительной диете». Сейчас мой вес составляет 55 кг при росте 170 см. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно... и вот, результат на лицо. А вам я больше нравлюсь такой или худенькой, как раньше?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — обратилась Боня к фолловерам с вопросом.
«Мне вы очень нравитесь в этом весе, худенькая, но с формами. Все прекрасно», «Как раньше))) но 55 это сочно)», «Больше нравишься такой, как сейчас. Такая красивая и «не высушенная». Все в норме», «Такой намного больше нравишься, здоровое сексуальное тело! А худышки с костлявыми ножками анти-сексуальны!», «Вернись в привычный вес, плиз!», «Худенькой нравились больше», «Однозначно худенькой как раньше, не понимаю для чего вы вес набираете,или вы хотите мышечную массу набрать, а потом сушиться?», «Такой, конечно же)) все равно ты все еще худенькая», — высказалась многочисленные фолловеры.
Какие 170? Враньё очередное. Она низкая ростом, 163-166-167 максимум.
а при росте 170 вес 55 кг- это типа полненькая??У меня при таком росте вес 60 кг, и мне все говорят, что я худенькая...
а при росте 170 вес 55 кг- это типа полненькая??У меня при таком росте вес 60 кг, и мне все говорят, что я худенькая...
Прекрасно выглядит. Фигура роскошная стала, бёдра, талия, грудь, стройные ноги, все при ней 👍