Не так давно 37-летняя Виктория Боня рассказала поклонникам о том, что интенсивно тренируется, чтобы набрать мышечную массу и обзавестись красивым рельефом . На днях же insta-girl продемонстрировала первые спортивные результаты, а также поинтересовалась у фолловеров, в каком весе она нравится им больше.

1 2 3 ... 15 Виктория Боня продемонстрировала фолловерам свои спортивные результаты

13 апреля Виктория Боня опубликовала в Инстаграм новый снимок, на котором позирует в джинсах и коротком топе, во всей красе демонстрируя свои новые женственные формы. В посте под фото бьюти-блогер рассказала о том, каких успехов ей удалось добиться после нескольких месяцев интенсивных тренировок.



«Так приятно видеть, как меняется мое тело... Все вы уже знаете, что я нахожусь на «поправительной диете». Сейчас мой вес составляет 55 кг при росте 170 см. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно... и вот, результат на лицо. А вам я больше нравлюсь такой или худенькой, как раньше?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — обратилась Боня к фолловерам с вопросом.



«Мне вы очень нравитесь в этом весе, худенькая, но с формами. Все прекрасно», «Как раньше))) но 55 это сочно)», «Больше нравишься такой, как сейчас. Такая красивая и «не высушенная». Все в норме», «Такой намного больше нравишься, здоровое сексуальное тело! А худышки с костлявыми ножками анти-сексуальны!», «Вернись в привычный вес, плиз!», «Худенькой нравились больше», «Однозначно худенькой как раньше, не понимаю для чего вы вес набираете,или вы хотите мышечную массу набрать, а потом сушиться?», «Такой, конечно же)) все равно ты все еще худенькая», — высказалась многочисленные фолловеры.