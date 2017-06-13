На днях Саша Стриженова порадовала фолловеров целой серией новых снимков, на которых позирует в облегающем платье с довольно глубоким декольте. Откровенный наряд красиво подчеркнул тонкую талию девушки и ее не по годам пышный бюст.
Новый кадр Саши просто не смог оставить ее многочисленных фолловеров равнодушными. В своих комментариях они сразу же принялись отмечать, насколько неотразимо она выглядит:
К слову, не так давно девушка уже вызывала восхищение подписчиков. Тогда Саша поразила их своей фантастической растяжкой, виртуозно продемонстрировав шпагат, стоя на одной ноге. Интересно, чем Стриженова удивит своих поклонников в следующий раз?
Красивая.
А учиться-то куда пойдет: в педагогический, медицинский, строительный... Али самым тяжелым трудом займется - сразу в актрисы?
Красивая девушка
Будущая Александра Чурекова... а че - звучит. Или она двойную возьмет?)))
Крупнячок! Изяществом там не пахнет.
Я, не прочитав кто это, решила что это дочка Славы о_О они ж реально похожи
Я, не прочитав кто это, решила что это дочка Славы о_О они ж реально похожи
Очень красивая девушка и глаза добрые, взгляд незаносчивый, что редкость среди детей российский звезд.
Стеши Маликовы и Алеси Кафельниковы рядом не стояли.
Саша, удачи и счастья Вам!
Главное, не дурнейте Душой с годами!
Титьками?
У Чурековой титьки значительно меньше
Ну да ну да. А на премии Муз без фотшопа от силы двойка, а то и полторашка. В след. раз пушап побольше одевай, а можешь сразу пришить, актриссса))