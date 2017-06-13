Подписчики Саши Стриженовой часто восхищаются ее талантами и выдающимися внешними данными. На днях юная красавица в очередной раз удостоилась многочисленных комплиментов, представ на новом снимке в платье с волнующим вырезом, который выгодно подчеркнул ее женственные формы.

1 2 3 ... 15 Александра Стриженова сразила поклонников наповал, продемонстрировав свои выдающиеся формы

На днях Саша Стриженова порадовала фолловеров целой серией новых снимков, на которых позирует в облегающем платье с довольно глубоким декольте. Откровенный наряд красиво подчеркнул тонкую талию девушки и ее не по годам пышный бюст.



Новый кадр Саши просто не смог оставить ее многочисленных фолловеров равнодушными. В своих комментариях они сразу же принялись отмечать, насколько неотразимо она выглядит:

«У меня нет слов... Ты чудесна!», «У меня нет слов... Ты чудесна!», «Женственность, шарм, грациозность, изящество и это еще не все!!!», «Малышка на миллион», «Шикарная и очаровательная», «Какая ты красавица», «Очень красивая!», «Саш, ну ты тут прямо невозможная (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».



К слову, не так давно девушка уже вызывала восхищение подписчиков. Тогда Саша поразила их своей фантастической растяжкой, виртуозно продемонстрировав шпагат, стоя на одной ноге. Интересно, чем Стриженова удивит своих поклонников в следующий раз?