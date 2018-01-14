С тех пор, как Наталья Штурм сделала ряд пластических операций и начала активно заниматься спортом, она регулярно выкладывает в Сеть свои откровенные снимки. Фолловеры же с удовольствием обсуждают очередную порцию провокационных кадров, которые с завидной частотой появляются в Инстаграме певицы. Так, недавно подписчики раскритиковали эротическую фотосессию, которую Наталья устроила во время процедуры с шоколадным-обертыванием.
Однако интернет-пользователи обратили внимание не на бюст певицы, а на ее живот, который большинству показался дряблым. «Тело бабки, мозги девушки», «Что у вас с животом? Вы же в спортзале занимаетесь!», «Стареть надо красиво, видно же, что уже не девочка, пресса нет никакого», — начали писать в комментариях подписчики Натальи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Впрочем, многие фолловеры поддержали певицу, которая не стесняется демонстрировать свое тело в таком возрасте.
Ну чересчур откровенна Наталья,это уже эксгибиционизмом попахивает,а внешность у неё отличная .
Все равно Волочкова была первая:) .... пусть даже и не старается, не переплюнет.А если серьезно, то ужас, конечно... Дама, прямо скажем в определенном возрасте и с жизненным стажем и такое вытворяет.
Ей перед детьми не стыдно?
А на шпагат слабо сесть?
У нее зубы, как будто слеплены из каких-то остатков, верхняя челюсть очень сильно отличается от нижней.
У нее зубы, как будто слеплены из каких-то остатков, верхняя челюсть очень сильно отличается от нижней.
Ей перед детьми не стыдно?
Лошадиные у неё зубы.
Тот случай, когда хорошая для данного возраста фигура сослужила плохую службу. Как же это ужасно и мерзко, когда женщина не понимает, что в ее возрасте неприемлемо такое поведение.
Озабоченность на лицо... Жаль, что уже не развидеть.