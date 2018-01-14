На днях 51-летняя Наталья Штурм опубликовала в своем микроблоге серию фото, на которых предстала топлес. Несмотря на то, что обычно фолловеры хвалят фигуру певицы, на этот раз они ее раскритиковали.

1 2 3 ... 10 Наталья Штурм выложила в Сеть новую порцию провокационных снимков

С тех пор, как Наталья Штурм сделала ряд пластических операций и начала активно заниматься спортом, она регулярно выкладывает в Сеть свои откровенные снимки. Фолловеры же с удовольствием обсуждают очередную порцию провокационных кадров, которые с завидной частотой появляются в Инстаграме певицы. Так, недавно подписчики раскритиковали эротическую фотосессию, которую Наталья устроила во время процедуры с шоколадным-обертыванием.

Недавно Штурм выложила в микроблог новые кадры, на которых она предстала топлес, а ее грудь разрисована хной. Недавно Штурм выложила в микроблог новые кадры, на которых она предстала топлес, а ее грудь разрисована хной.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на бюст певицы, а на ее живот, который большинству показался дряблым. «Тело бабки, мозги девушки», «Что у вас с животом? Вы же в спортзале занимаетесь!», «Стареть надо красиво, видно же, что уже не девочка, пресса нет никакого», — начали писать в комментариях подписчики Натальи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Впрочем, многие фолловеры поддержали певицу, которая не стесняется демонстрировать свое тело в таком возрасте.