Для многих российских звезд рисунки на теле — это способ подчеркнуть индивидуальность, заявить миру о своих потаенных чувствах, а иногда и скрыть какие-то недостатки.
Мы решили выяснить, есть ли у представительниц отечественного шоу-бизнеса татуировки, которые они скрывали, вкладывая в рисунки глубокий смысл, который был известен только им одним.
В нашем материале вы узнаете — почему Вера Брежнева не обнажала свой живот, зачем Ляйсан Утяшева набила шестиконечную звезду и что означает надпись на хинди, которую выбрала Анфиса Чехова.
Группа «Тату»: рисунки на теле российских звезд, о которых вы вряд ли догадывались
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Глюкоза очень долго вынашивала идею своих сакральных рисунков, и ,наконец, доверилась рукам абсолютного мастера, который набил ей звездочку и сердечко))))))))))))))
Это отвратительно когда делают тату на теле, особенно женщины. У таких людей куча комплексов.
Это отвратительно когда делают тату на теле, особенно женщины. У таких людей куча комплексов.
Абсолютно согласна.
боже мой, какие же у всех адские портаки, жуть, хоть бы не позорились, неужели нельзя найти нормального мастера?!
Какое тату у Брежневой? У меня почему то не открывается фото не знаю что под ним написало .
Какие то тату у нее стремные, будто новичок набивал, не красивые, толстые. не аккуратные
Глюкоза очень долго вынашивала идею своих сакральных рисунков, и ,наконец, доверилась рукам абсолютного мастера, который набил ей звездочку и сердечко))))))))))))))