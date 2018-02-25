Благодаря социальным сетям поклонники могут наблюдать за жизнью селебрити и обсуждать каждую деталь их образов и внешнего вида. Кажется, сегодня фанаты знают о своих кумирах все — но, конечно, это далеко не так. Особенно, когда речь заходит о татуировках на телах прекрасной половины отечественного шоу-бизнеса.



1 2 3 ... 35 Лариса Долина (62 года)

В конце прошлого года в Сети появилось фото, шокировавшее поклонников Ларисы Долиной. На снимке была запечатлена сама певица и мастер, который делал ей татуировку на внутренней стороне правой руки. Теперь на этом месте красуется изображение любимой кошки артистки





Для многих российских звезд рисунки на теле — это способ подчеркнуть индивидуальность, заявить миру о своих потаенных чувствах, а иногда и скрыть какие-то недостатки.



Мы решили выяснить, есть ли у представительниц отечественного шоу-бизнеса татуировки, которые они скрывали, вкладывая в рисунки глубокий смысл, который был известен только им одним.



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