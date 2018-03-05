Оксана Акиньшина — настоящая королева селфи: большую часть ее Инстаграма занимают портретные снимки. А между тем многодетная мама может похвастаться и стройной фигурой.
На днях звезда «Высоцкого» разместила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в ярко-голубом купальнике. Подобные кадры на ее страницах в социальных сетях встретишь нечасто. Но находясь на одном из швейцарских спа-курортов, Акиньшина решила не упускать возможность щелкнуть себя в полный рост.
Глядя на фото Оксаны, и не подумаешь, что она —– мама троих детей. Поклонники актрисы были настолько восхищены увиденным, что в один голос назвали ее фигуру идеальной. А вы с ними согласны?
Мать троих детей Оксана Акиньшина демонстрирует соблазнительную фигуру в купальнике
Оксана Акиньшина — настоящая королева селфи: большую часть ее Инстаграма занимают портретные снимки. А между тем многодетная мама может похвастаться и стройной фигурой.
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- Мать троих детей Оксана Акиньшина демонстрирует соблазнительную фигуру в купальнике (10)
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Ну конечно насчет соблазнительной вы сильно преувеличили
В чем прикол фоткать свое отражение в купальнике, стоя в каком-то коридоре? Еще ведро для грязного белья на переднем плане.
она типа как водянова - от природы тонкая, звонкая. хоть и мышечного тонуса особого нет, но и не дряблая) повезло, что тут скажешь
Наверное я что-то не понимаю в соблазнительных фигурах
А первый её ребёнок с ней?
Писали здесь, что он уже большой и все время живёт у мамы Оксаны.
Да уж... подростковая грудь кому-то кажется элементом соблазнительной фигуры))
Да уж... подростковая грудь кому-то кажется элементом соблазнительной фигуры))
Да уж... подростковая грудь кому-то кажется элементом соблазнительной фигуры))
Грудь в растяжках ((
Ничего соблазнительного нет в ножках как у комарика.