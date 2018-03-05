05.03.2018
Осенью прошлого года поклонники Оксаны Акиньшиной были обеспокоены ее стремительным похудением. Но глядя на свежие снимки 30-летней актрисы, можно с уверенностью сказать, что она находится в великолепной форме. 

  • Оксана Акиньшина
    1 2 3 ...9
    «Какая шикарная женщина!» — этими словами подписчики Оксаны Акиньшиной прокомментировали ее фото в купальнике

Оксана Акиньшина — настоящая королева селфи: большую часть ее Инстаграма занимают портретные снимки. А между тем многодетная мама может похвастаться и стройной фигурой

На днях звезда «Высоцкого» разместила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в ярко-голубом купальнике. Подобные кадры на ее страницах в  социальных сетях встретишь нечасто. Но находясь на одном из швейцарских спа-курортов, Акиньшина решила не упускать возможность щелкнуть себя в полный рост.

Глядя на фото Оксаны, и не подумаешь, что она —– мама троих детей. Поклонники актрисы были настолько восхищены увиденным, что в один голос назвали ее фигуру идеальной. А вы с ними согласны? 

Акушер-гинеколог рассказала, могла ли жена Виторгана родить сама

Какие фэшн-правила соблюдают члены британской королевской семьи

Трамп заявил, что Мелания станет следующей, кто покинет Белый дом