



Осенью прошлого года поклонники Оксаны Акиньшиной были обеспокоены ее стремительным похудением . Но глядя на свежие снимки 30-летней актрисы, можно с уверенностью сказать, что она находится в великолепной форме.

1 2 3 ... 9 «Какая шикарная женщина!» — этими словами подписчики Оксаны Акиньшиной прокомментировали ее фото в купальнике

Оксана Акиньшина — настоящая королева селфи: большую часть ее Инстаграма занимают портретные снимки. А между тем многодетная мама может похвастаться и стройной фигурой.



На днях звезда «Высоцкого» разместила в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в ярко-голубом купальнике. Подобные кадры на ее страницах в социальных сетях встретишь нечасто. Но находясь на одном из швейцарских спа-курортов, Акиньшина решила не упускать возможность щелкнуть себя в полный рост.



Глядя на фото Оксаны, и не подумаешь, что она —– мама троих детей. Поклонники актрисы были настолько восхищены увиденным, что в один голос назвали ее фигуру идеальной. А вы с ними согласны?

