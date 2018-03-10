На мартовские праздники Анна Седокова сбежала вместе с детьми в жаркий Дубай, дабы отдохнуть от затянувшейся российской зимы и набраться сил перед гастролями. С золотых пляжей ОАЭ артистка делится знойными кадрами.



1 2 3 4 5 6 7 Весну Анна Седокова встречает в ОАЭ

9 марта Анна Седокова опубликовала в Инстаграме снимок, взволновавший многих ее подписчиков. В кадре 35-летняя певица в крохотном бикини позирует с годовалым сыном Гектором. «Как вы видите, у нас все хорошо. На фото потрачена 1 минута, на игры — весь день», — подписала пляжный кадр звезда (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Создается впечатление, будто артистка оправдывается перед своими подписчиками за подобные снимки, а свое сообщение адресует тем, кто ее критикует и регулярно напоминает — #тыжемать.



Мы уверены, что певице не стоит переживать. Хейтеры всегда найдут, что обсудить, а преданные поклонники в любой ситуации будут на стороне своей любимицы. Вот и на этот раз они восхитились женственной фигурой матери троих детей и пожелали звездной семье хорошего отдыха.