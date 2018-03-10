10.03.2018
На снимках в своем Инстаграме 38-летняя Виктория Боня выглядит стройной и подтянутой. Чего нельзя сказать о фото и видео, которые публикуют ее друзья. 

  • Виктория Боня
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    Виктория Боня вместе с подругами отдыхает в Таиланде

В начале марта Виктория Боня отправилась в отпуск вместе с Хофит Голан. Местом назначения стал пятизвездочный отель на Пхукете. Подруги весело проводят время и, конечно же, делятся фото и видео на своих страницах в социальных сетях.

10 марта британская телеведущая запустила прямой эфир в Инстаграме. В кадре видно, как российская знаменитость, одетая в черное бикини, снимает на видео фейерверк, демонстрируя свои изменившиеся формы. Интернет-пользователи моментально обратили внимание на живот телеведущей.

Некоторое время назад в Сети уже обсуждали, что фигура Бони выглядит не так, как прежде. Тогда Виктория не стала молчать и дала отпор недоброжелателям, критикующим ее тело. «Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», — заявила Боня. 

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