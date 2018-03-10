В начале марта Виктория Боня отправилась в отпуск вместе с Хофит Голан. Местом назначения стал пятизвездочный отель на Пхукете. Подруги весело проводят время и, конечно же, делятся фото и видео на своих страницах в социальных сетях.
10 марта британская телеведущая запустила прямой эфир в Инстаграме. В кадре видно, как российская знаменитость, одетая в черное бикини, снимает на видео фейерверк, демонстрируя свои изменившиеся формы. Интернет-пользователи моментально обратили внимание на живот телеведущей.
Некоторое время назад в Сети уже обсуждали, что фигура Бони выглядит не так, как прежде. Тогда Виктория не стала молчать и дала отпор недоброжелателям, критикующим ее тело. «Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», — заявила Боня.
В Сети недоумевают, когда Виктория Боня успела так поправиться
В начале марта Виктория Боня отправилась в отпуск вместе с Хофит Голан. Местом назначения стал пятизвездочный отель на Пхукете. Подруги весело проводят время и, конечно же, делятся фото и видео на своих страницах в социальных сетях.
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Когда только Боня успела устать, что отдыхает круглый год.
на беременный живот похож
зачем хофит голан такая слава - туса с боней??? не комильфо
Так хофит сутенерша же бонина. Вы как с луны. Если мой комент опять удалят, значит тут все проплачено. И да, у нас свобода слова. А коль вы открытый ресурс, так чистите откровенно матерные и грубые комментарии. А не правду.
Так хофит сутенерша же бонина. Вы как с луны. Если мой комент опять удалят, значит тут все проплачено. И да, у нас свобода слова. А коль вы открытый ресурс, так чистите откровенно матерные и грубые комментарии. А не правду.
Когда только Боня успела устать, что отдыхает круглый год.
Беременна, 100%
зачем хофит голан такая слава - туса с боней??? не комильфо
Так хофит сутенерша же бонина. Вы как с луны. Если мой комент опять удалят, значит тут все проплачено. И да, у нас свобода слова. А коль вы открытый ресурс, так чистите откровенно матерные и грубые комментарии. А не правду.
Бонечка если беременна только рады будем за нее!