На снимках в своем Инстаграме 38-летняя Виктория Боня выглядит стройной и подтянутой. Чего нельзя сказать о фото и видео, которые публикуют ее друзья.





1 2 3 ... 8 Виктория Боня вместе с подругами отдыхает в Таиланде

В начале марта Виктория Боня отправилась в отпуск вместе с Хофит Голан. Местом назначения стал пятизвездочный отель на Пхукете. Подруги весело проводят время и, конечно же, делятся фото и видео на своих страницах в социальных сетях.



10 марта британская телеведущая запустила прямой эфир в Инстаграме. В кадре видно, как российская знаменитость, одетая в черное бикини, снимает на видео фейерверк, демонстрируя свои изменившиеся формы. Интернет-пользователи моментально обратили внимание на живот телеведущей.



Некоторое время назад в Сети уже обсуждали, что фигура Бони выглядит не так, как прежде. Тогда Виктория не стала молчать и дала отпор недоброжелателям, критикующим ее тело. «Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», — заявила Боня.