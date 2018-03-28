Во время беременности дочерью Луной 32-летняя Крисси Тейген набрала немало килограммов и потом долгое время не могла от них избавиться. Скоро модель во второй раз станет мамой, но приводить себя в форму после родов, по ее словам, не спешит.

В апреле 2016 года Крисси Тейген впервые стала мамой: модель родила своему мужу, музыканту Джону Ледженду, очаровательную дочь Луну. Девушка признавалась, что во время беременности набрала больше, чем рассчитывала, поэтому худеть было непросто. Впрочем, Крисси несколько не стеснялась своих несовершенств: тогда в своем Инстаграме знаменитость показала, что на ее бедрах остались растяжки.



Сейчас Тейген беременна сыном. Поклонники были уверены, что после появления малыша на свет знаменитость тут же примется приводить себя в форму. Однако у девушки свои взгляды на ситуацию. «Вот рожу третьего, тогда и займусь своим телом», — заявила она американскому порталу US Weekly.



Впрочем, мы уверены, что Крисси лукавит, ведь модель наверняка незамедлительно после родов начнет худеть «по долгу службы». С другой стороны, зная о сложностях пары с зачатием, хочется пожелать Тейген и Ледженду как можно скорее стать многодетными родителями, а уж привести себя в форму можно в любой момент.