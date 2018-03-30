Виталия Грачева, известного большинству под псевдонимом Витас, на днях судили за то, что он устроил стрельбу возле своего дома в Барвихе. На заседании известного певца никто не узнал, поскольку он заметно поправился.

1 2 3 ... 15 За последние несколько месяцев певец Витас сильно поправился

В середине марта 39-летний Витас напугал соседей по элитному поселку на Рублевке, устроив стрельбу. Со слов мужчины, таким образом он хотел прогнать ворон, которые якобы мешали ему. Изначально Грачеву грозил лишь штраф за мелкое хулиганство в размере 500 рублей. Однако прокуратура решила пересмотреть дело, и добилась более жесткого наказания — музыканту предстоит провести семь суток в заключении.



Как сообщает корреспондент телеканала Россия 1, на заседание артист прибыл в сопровождении личной охраны. Однако услуги телохранителей не понадобились Виталию — его никто не узнал, включая судью.



29 марта адвокат Сергей Жорин, представлявший интересы Витаса, опубликовал у себя в Инстаграме короткий ролик со слушания. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что знаменитый подзащитный юриста в последнее время настолько сильно поправился, что перестал быть похожим на себя. «Пухленький такой», «Это Витас что ли? Что с ним стало? Я же так люблю его песни», «Не узнать!», «Поправился он, конечно, капитально! Вот его и не узнают!» — написали фолловеры Жорина в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Когда Грачев начнет отбывать наказание, неизвестно. Своей вины он не отрицает, и уже даже рассказал, чем собираются заняться в спецприемнике. Артист сообщил, что начнет писать новый альбом.

