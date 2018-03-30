В середине марта 39-летний Витас напугал соседей по элитному поселку на Рублевке, устроив стрельбу. Со слов мужчины, таким образом он хотел прогнать ворон, которые якобы мешали ему. Изначально Грачеву грозил лишь штраф за мелкое хулиганство в размере 500 рублей. Однако прокуратура решила пересмотреть дело, и добилась более жесткого наказания — музыканту предстоит провести семь суток в заключении.
Как сообщает корреспондент телеканала Россия 1, на заседание артист прибыл в сопровождении личной охраны. Однако услуги телохранителей не понадобились Виталию — его никто не узнал, включая судью.
29 марта адвокат Сергей Жорин, представлявший интересы Витаса, опубликовал у себя в Инстаграме короткий ролик со слушания. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что знаменитый подзащитный юриста в последнее время настолько сильно поправился, что перестал быть похожим на себя. «Пухленький такой», «Это Витас что ли? Что с ним стало? Я же так люблю его песни», «Не узнать!», «Поправился он, конечно, капитально! Вот его и не узнают!» — написали фолловеры Жорина в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Когда Грачев начнет отбывать наказание, неизвестно. Своей вины он не отрицает, и уже даже рассказал, чем собираются заняться в спецприемнике. Артист сообщил, что начнет писать новый альбом.
Сильно располневшего Витаса не узнали на судебном заседании
В середине марта 39-летний Витас напугал соседей по элитному поселку на Рублевке, устроив стрельбу. Со слов мужчины, таким образом он хотел прогнать ворон, которые якобы мешали ему. Изначально Грачеву грозил лишь штраф за мелкое хулиганство в размере 500 рублей. Однако прокуратура решила пересмотреть дело, и добилась более жесткого наказания — музыканту предстоит провести семь суток в заключении.
Реклама
-
- Нравится другой парень (0)
- Как сообщить родителям что выхожу замуж (0)
- Боюсь спать (0)
- Отношений у меня никогда не было (5)
- Мужик толстый пошел (8)
- Узнал, сколько мне лет и слился (22)
- Беременность и хронические заболевания...? (5)
- Друг очень нагрубил, что делать (4)
- Подруга с детьми считает что у меня нет дел (4)
- Нос (21)
- Расставание (5)
- Дилемма (5)
- Любовь (4)
- Купить квартиру родителям. (10)
- не могу решить есть ли у меня настоящие друзья или они дружат только из-за жалости (13)
- Клип по описанию (1)
- Помогите подобрать цвет пальто (4)
- 2 полоски, (5)
- Девушки, что приятнее, если мужчина подарит цветы, или если помоет полы и приготовит обед? (18)
- Вотсапп (3)
- Похуделочки-5 (90192)
- Исправление/выпрямление кривых ног О без операции упражнениями. (9786)
- домашний лазерный эпилятор. (8789)
- ЭЛЕКТРОэпиляция бикини - ваши отзывы (5161)
- Элос-эпиляция - кто делал? (3550)
- Здесь есть действительно волосатые девушки??? (3066)
- Электроэпиляция (2902)
- Для вас женщина 46 размера - полная??? (2543)
- Почему мужчины так не любят полненьких? (2659)
- Что делать, если грудь не растет? (2802)
- кавитация - кто-нибудь слышал? (2169)
- Как правильно попросить маму купить лифчик? (2019)
- для тех кому знаком ГИПЕРГИДРОЗ ! (2048)
- Пирсинг в соске (1880)
- Все таки мужчины больше любят худых (1550)
- диета ABC (1370)
- шишки хмеля для увеличения груди (1184)
- Какие таблетки для похудения лучше? (1243)
- Рост 164 - маленький или средний? (1124)
- Девочки! Опрос! Сколько должна весить девушка с ростом 153 см? (1176)
-
- Сильно располневшего Витаса не узнали на судебном заседании (0)
- Похудевшая на 90 кг британка теперь не может смотреть на себя в зеркало (6)
- Бывшая модель Victoria's Secret Марина Линчук неприятно удивила своей расплывшейся фигурой (12)
- Беременная вторым ребенком Крисси Тейген заявила, что не собирается приводить тело в порядок, пока не родит третьего (2)
- «Она косолапит?»: фолловеры раскритиковали ноги Марго Робби (6)
- Месть пушистых: мужчины выбривают забавные рисунки на своем теле (4)
- Подозрительно худая Ким Кардашьян выглядит неузнаваемой в новой фотосессии (21)
- «Нужно меньше есть»: Татьяна Тарасова прокомментировала проигрыш Алины Загитовой на Чемпионате (66)
- Cамая сочная программа по уходу за телом «О, манго!» в Bali Thai Spa салонах «7 Красок» (0)
- Инстаграм vs реальность: Ким Кардашьян опять попалась на фотошопе (18)
- Велопрогулка не выходя из фитнес-клуба: X-Fit представил инновационную программу X-Race My Ride (0)
- Дима Билан признался, почему вряд ли уже поправится (34)
- До и после: можно ли радикально изменить фигуру, не похудев ни на грамм (60)
- «Почему я с 52-м размером одежды заслуживаю суперстройного красавчика-мужа»: неожиданные признания плюс-сайз-блогера (159)
- Три секрета стройности от звездного диетолога Марият Мухиной (12)
- Самая толстая женщина в мире похудела, чтобы родить ребенка (50)
- Максим Фадеев похудел на 42 килограмма и планирует сбросить еще 30 (26)
- Синди Кроуфорд заставила поклонников с ностальгией вспоминать эпоху супермоделей девяностых (15)
- Раздобревшая Селена Гомес дала отпор хейтерам, раскритиковавшим ее за лишний вес (51)
- Неслабый пол: шокирующие превращения женщин, которые слишком увлеклись бодибилдингом (98)
- «Нужно меньше есть»: Татьяна Тарасова прокомментировала проигрыш Алины Загитовой на Чемпионате (66)
- До и после: можно ли радикально изменить фигуру, не похудев ни на грамм (60)
- Дима Билан признался, почему вряд ли уже поправится (34)
- Подозрительно худая Ким Кардашьян выглядит неузнаваемой в новой фотосессии (21)
- Инстаграм vs реальность: Ким Кардашьян опять попалась на фотошопе (18)
- Бывшая модель Victoria's Secret Марина Линчук неприятно удивила своей расплывшейся фигурой (12)
- Три секрета стройности от звездного диетолога Марият Мухиной (12)
- Похудевшая на 90 кг британка теперь не может смотреть на себя в зеркало (6)
- «Она косолапит?»: фолловеры раскритиковали ноги Марго Робби (6)
- Месть пушистых: мужчины выбривают забавные рисунки на своем теле (4)
- Беременная вторым ребенком Крисси Тейген заявила, что не собирается приводить тело в порядок, пока не родит третьего (2)
- Cамая сочная программа по уходу за телом «О, манго!» в Bali Thai Spa салонах «7 Красок» (0)
- Велопрогулка не выходя из фитнес-клуба: X-Fit представил инновационную программу X-Race My Ride (0)
- Сильно располневшего Витаса не узнали на судебном заседании (0)