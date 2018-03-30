После развода с Джонни Деппом интерес общественности к Эмбер Херд не пропал, а лишь увеличился, ведь актриса закрутила роман с самим Илоном Маском! Общественность, затаив дыхание, следила за тем, как развиваются отношения знаменитостей. Новость о том, что Эмбер бросила Илона шокировала поклонников пары, однако сама актриса, казалось, ничуть не жалела о своем решении.
На днях папарацци удалось сфотографировать Херд на съемочной площадке нового фильма Run away with me.
Более того, знаменитость так сильно похудела, что фанаты всерьез забеспокоились о ее здоровье. Многие предположили, что актриса до сих пор сильно переживает разрыв с миллиардером, и именно из-за стресса сбросила приличное количество килограммов.
Другие же решили, что любовная драма тут вовсе ни при чем: мол, Херд похудела для роли. Кого играет актриса в картине, пока неясно, ведь пока лишь ведутся подготовки к съемкам. Впрочем, если Эмбер преобразилась по просьбе режиссера, то отдаем ей должное: поразить публику ей удалось, даже не появившись на больших экранах.
Эмбер -сексуальна и харизматична , и умница!
В каком месте она похудела-то? Вы там в редакции по 100 кг весите что ли? Отличная фигура! Ляжки на месте, грудь тоже.
Да кошелка ваша эмбер...лесбийская с...чка
Может стала употреблять алкоголь или что-то запрещенное... В любом случае, стоит ли так убивать себя и свое здоровье, пусть даже из-за миллиардера-красавчика)))
Зря она так с Джонником некрасиво поступила. Лучше чем он у нее теперь вряд ли будет....