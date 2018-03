Обеспокоенные фанаты волнуются за 31-летнюю Эмбер Херд, избавившуюся за последнее время от килограммов, которые язык не повернется назвать лишними. Неужели это случилось на почве стресса из-за разрыва с миллиардером Илоном Маском?

После развода с Джонни Деппом интерес общественности к Эмбер Херд не пропал, а лишь увеличился, ведь актриса закрутила роман с самим Илоном Маском! Общественность, затаив дыхание, следила за тем, как развиваются отношения знаменитостей. Новость о том, что Эмбер бросила Илона шокировала поклонников пары, однако сама актриса, казалось, ничуть не жалела о своем решении.



На днях папарацци удалось сфотографировать Херд на съемочной площадке нового фильма Run away with me.

Более того, знаменитость так сильно похудела, что фанаты всерьез забеспокоились о ее здоровье. Многие предположили, что актриса до сих пор сильно переживает разрыв с миллиардером, и именно из-за стресса сбросила приличное количество килограммов.



Другие же решили, что любовная драма тут вовсе ни при чем: мол, Херд похудела для роли. Кого играет актриса в картине, пока неясно, ведь пока лишь ведутся подготовки к съемкам. Впрочем, если Эмбер преобразилась по просьбе режиссера, то отдаем ей должное: поразить публику ей удалось, даже не появившись на больших экранах.