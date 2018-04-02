В «нулевых» Николь Амбразайтис была одной из солисток группы «Мираж». Однако, когда девушка познакомилась с молодым и перспективным хоккеистом Ильей Ковальчуком, она решила уйти из мира шоу-бизнеса и полностью посвятить себя семье. За 16 лет совместной жизни у Николь и ее мужа появились четверо детей. После каждых родов бывшая певица в рекордные сроки возвращала свою добеременную фигуру, регулярно занимаясь в спортзале. Николь так увлеклась, что решила попробовать свои силы в бодибилдинге.
Жена известного хоккеиста почетное звание «Мисс фитнес-бикини» и кубок. «Мне было сложно, я забыла все чему меня учили, как только услышала что нужно готовиться к выходу на сцену. До этого я считала себя храброй. Какой там улыбаться, когда половина меня готова была убежать оттуда», — рассказала своим подписчикам Николь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Фолловеры принялись поздравлять супругу хоккеиста: «Какая же вы умничка! Так держать», «Вот это у вас семья. Куда кубки ставить будете», «Вперед к новым стремлениям и не останавливаться на достигнутом!», «Восхищаете и заряжаете своим примером!». Не остался в стороне и Илья, опубликовавший снимок жены в инстаграм-историях. К слову, сам Ковальчук также привез домой медаль. Спортсмен завоевал золото в составе сборной России на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане.
Она в хоккей играет лучше, чем она красавица)))
Красавица, умница и мать 4-х детей!!! Жизнь удалась) Вот это женщина.
Обалдеть! После четырех детей такая прессуха! Да, глядя на нее, лишний раз в рот булка не полезет. Губища только стремные, конечно, а в остальном молодец.