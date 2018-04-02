На днях Николь Ковальчук опубликовала в своем микроблоге ролик с медалью и кубком, которые она получила на прошедшем конкурсе по бодибилдингу. Поклонники и любимый супруг-хоккеист поздравили спортсменку в комментариях.

1 2 3 ... 14 Николь Ковальчук стала участницей конкурса по бодибилдингу

В «нулевых» Николь Амбразайтис была одной из солисток группы «Мираж». Однако, когда девушка познакомилась с молодым и перспективным хоккеистом Ильей Ковальчуком, она решила уйти из мира шоу-бизнеса и полностью посвятить себя семье. За 16 лет совместной жизни у Николь и ее мужа появились четверо детей. После каждых родов бывшая певица в рекордные сроки возвращала свою добеременную фигуру, регулярно занимаясь в спортзале. Николь так увлеклась, что решила попробовать свои силы в бодибилдинге.

В марте 2018 года впервые решила поучаствовать в конкурсе и сразу же завоевала свою первую награду.

Жена известного хоккеиста почетное звание «Мисс фитнес-бикини» и кубок. «Мне было сложно, я забыла все чему меня учили, как только услышала что нужно готовиться к выходу на сцену. До этого я считала себя храброй. Какой там улыбаться, когда половина меня готова была убежать оттуда», — рассказала своим подписчикам Николь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Фолловеры принялись поздравлять супругу хоккеиста: «Какая же вы умничка! Так держать», «Вот это у вас семья. Куда кубки ставить будете», «Вперед к новым стремлениям и не останавливаться на достигнутом!», «Восхищаете и заряжаете своим примером!». Не остался в стороне и Илья, опубликовавший снимок жены в инстаграм-историях. К слову, сам Ковальчук также привез домой медаль. Спортсмен завоевал золото в составе сборной России на прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане.