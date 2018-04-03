Мы уже рассказывали вам о том, что Ольга Бузова стала главной героиней апрельского номера мужского журнала Playboy. Брюнетка продемонстрировала достоинства своей фигуры в нижнем белье в довольно интригующей съемке.
2 апреля исполнительница хита «Мало половин» решила побаловать поклонников видео с бэкстейджа фотосессии. Судя по кадрам, Бузова чувствовала себя раскрепощенно во время съемки и позировала не хуже профессиональных моделей.
Большинству фанатов артистки ролик очень понравился. «Оль, ты потрясающая дама, в тебе есть все!», «Выглядишь сногсшибательно», «Все лучше и лучше с каждым днем! Красотка!» — написали фолловеры в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Однако некоторым подписчикам съемка показалась слишком «пошлой». Поклонники, беспокоящиеся за личную жизнь любимицы, посоветовали ей немного сбавить градус откровенности: «Ольга, нельзя выворачивать себя наизнанку. Так ты никогда не найдешь порядочного мужчину». К слову, этой задачей Бузова решила заняться вплотную. Недавно стало известно, что она примет участие в новом шоу, где будет искать себе мужа.
А что вы думаете по поводу бэкстейджа, которым поделилась Бузова?
Ольга Бузова взбудоражила фанатов бэкстейджем с эротической съемки
Мы уже рассказывали вам о том, что Ольга Бузова стала главной героиней апрельского номера мужского журнала Playboy. Брюнетка продемонстрировала достоинства своей фигуры в нижнем белье в довольно интригующей съемке.
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Очень красивая)))Но сейчас прибежит завистливое бабье и начнет ядом прыскать
Очень красивая)))Но сейчас прибежит завистливое бабье и начнет ядом прыскать
Очень красивая)))Но сейчас прибежит завистливое бабье и начнет ядом прыскать
Ей определенно нужна шляпа.
Прыск прыск прыск
Ольга выглядит потрясающе. Эффектная девушка
Она сама доплатила, чтобы ее сняли в журнале...страшенькая армянка........