Ольга Бузова определенно умеет удивлять. Недавно 32-летняя певица приняла участие в откровенной фотосессии для мужского глянца. На днях звезда «Дома-2» поделилась с поклонниками чувственным бэкстейджем со съемки.

1 2 3 ... 15 Ольга Бузова показала, как создавалась обложка Playboy с ее участием

Мы уже рассказывали вам о том, что Ольга Бузова стала главной героиней апрельского номера мужского журнала Playboy. Брюнетка продемонстрировала достоинства своей фигуры в нижнем белье в довольно интригующей съемке.



2 апреля исполнительница хита «Мало половин» решила побаловать поклонников видео с бэкстейджа фотосессии. Судя по кадрам, Бузова чувствовала себя раскрепощенно во время съемки и позировала не хуже профессиональных моделей.



Большинству фанатов артистки ролик очень понравился. «Оль, ты потрясающая дама, в тебе есть все!», «Выглядишь сногсшибательно», «Все лучше и лучше с каждым днем! Красотка!» — написали фолловеры в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Однако некоторым подписчикам съемка показалась слишком «пошлой». Поклонники, беспокоящиеся за личную жизнь любимицы, посоветовали ей немного сбавить градус откровенности: «Ольга, нельзя выворачивать себя наизнанку. Так ты никогда не найдешь порядочного мужчину». К слову, этой задачей Бузова решила заняться вплотную. Недавно стало известно, что она примет участие в новом шоу, где будет искать себе мужа.



А что вы думаете по поводу бэкстейджа, которым поделилась Бузова?

