Бытует мнение, что после свадьбы многие женщины перестают фанатично следить за собой. Но только ли представительницы слабого пола расслабляются, сменив семейный статус? Сегодня Woman.ru расскажет истории нескольких мужчин, которые ощутимо раздобрели после появления штампа в паспорте.

Знаменитый психиатр Карл Густав Юнг говорил, что встреча двух людей подобна соединению двух химических элементов. Мы готовы с ним согласиться, ведь история знает немало примеров, когда любовь полностью меняла жизнь людей, то спасая от неминуемых, казалось бы, трагедий, то, напротив, приводя к ним. Однако далеко не всегда изменения сказываются лишь на внутреннем мире человека. Иногда они, как говорится, налицо — и отражаются на весах.



Партнер, который находится рядом с нами, может подтолкнуть к победам — будь то подъем по карьерой лестнице, успехи в любимом деле или банальное самосовершенствование.

Однако иногда люди перестают стремиться стать еще лучше (по крайней мере внешне), едва в их паспортах появляется заветный штамп.

Сегодня мы представляем вам истории мужчин, которые, как только женились, начали расти во всех направлениях — и над собой, и вширь. Одним хватило полутора лет, чтобы все мы заметили разницу, а другие набирали вес медленно и почти незаметно. Все подробности — в нашей фотогалерее.

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