- Кристина Асмус и Гарик ХарламовЕдва Гарик Харламов успел разойтись со своей женой Юлией Лещенко в 2013 году, как тут же начал встречаться с Кристиной Асмус. Резидент Comedy Club в интервью признавался, что неоднократно робел перед прекрасной и худенькой актрисой. Ведь сам он был стройным только в юношеском возрасте
Знаменитый психиатр Карл Густав Юнг говорил, что встреча двух людей подобна соединению двух химических элементов. Мы готовы с ним согласиться, ведь история знает немало примеров, когда любовь полностью меняла жизнь людей, то спасая от неминуемых, казалось бы, трагедий, то, напротив, приводя к ним. Однако далеко не всегда изменения сказываются лишь на внутреннем мире человека. Иногда они, как говорится, налицо — и отражаются на весах.
Партнер, который находится рядом с нами, может подтолкнуть к победам — будь то подъем по карьерой лестнице, успехи в любимом деле или банальное самосовершенствование.
Сегодня мы представляем вам истории мужчин, которые, как только женились, начали расти во всех направлениях — и над собой, и вширь. Одним хватило полутора лет, чтобы все мы заметили разницу, а другие набирали вес медленно и почти незаметно. Все подробности — в нашей фотогалерее.
Мужчины из подборки все ещё довольно молодые -около 40,а уже так себя распустили. Прямо по пословице : мужчина красив,пока у него есть деньги. Считают,что их будут любить в любом весе.
Мужчины из подборки все ещё довольно молодые -около 40,а уже так себя распустили. Прямо по пословице : мужчина красив,пока у него есть деньги. Считают,что их будут любить в любом весе.
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