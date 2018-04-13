Виктория Боня, как никто другой, умеет интриговать своих многочисленных фанатов. Знаменитость часто публикует у себя в Инстаграме снимки, на которых она позирует в соблазнительных купальниках. Однако недавно Виктория разместила в соцсети предельно откровенное фото. На свежем черно-белом кадре телеведущая позирует полностью обнаженной.
Автором снимка, набравшего несколько десятков тысяч лайков, стала близкая подруга Виктории Маница.
Фолловеры Бони пришли в восторг от этой фотографии и осыпали ее комплиментами в комментариях к посту. «Невероятно красивая», «Дух захватывает от такой красоты», «Очень сексуально», — написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).
А вам понравился новый снимок Виктории Бони?
Ничего не понимаю, а кто же тогда был на шоу у Малахова и давал интервью Ольге Шелест ? Какая-то совсем другая дама. Или здесь или у Малахова была самозванка, т.к.там Боня выглядела совсем иначе-гораздо старше и с круглым лицом...