38-летняя Виктория Боня знает, как удивить своих поклонников. На днях телеведущая и звезда Инстаграма опубликовала на личной странице в соцсети чувственный снимок, на котором она позирует совсем без одежды.

Виктория Боня, как никто другой, умеет интриговать своих многочисленных фанатов. Знаменитость часто публикует у себя в Инстаграме снимки, на которых она позирует в соблазнительных купальниках. Однако недавно Виктория разместила в соцсети предельно откровенное фото. На свежем черно-белом кадре телеведущая позирует полностью обнаженной.

Локацию для съемки Боня выбрала весьма необычную — она решила сфотографироваться на одной из горных вершин, с которой открывается вид на Лазурный берег.

Автором снимка, набравшего несколько десятков тысяч лайков, стала близкая подруга Виктории Маница.



Фолловеры Бони пришли в восторг от этой фотографии и осыпали ее комплиментами в комментариях к посту. «Невероятно красивая», «Дух захватывает от такой красоты», «Очень сексуально», — написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).



А вам понравился новый снимок Виктории Бони?