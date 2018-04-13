В последнее время интернет-пользователи неоднократно замечали, что 40-летняя Анфиса Чехова постройнела. На днях популярная телеведущая опубликовала в Инстаграме коллаж, продемонстрировав изменения своей фигуры за два года.

1 2 3 ... 13 Анфиса Чехова продемонстрировала, как изменилось ее тело за два года

В 2016 году Анфиса Чехова заметно похудела и похорошела. С тех самых пор в ее Инстаграме с завидной регулярностью начали появляться снимки в нижнем белье и купальниках. Телеведущая не скрывает, что сейчас довольна своими формами.



На днях Анфиса выложила в свой микроблог коллаж, на котором наглядно продемонстрировано, как изменилась ее фигура за два года. «Вы много раз просили меня выставить фото из серии ''до'' и ''после''... Так, вот, выполняю вашу просьбу. Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике) но все же на 20 кг больше чем сейчас», — подписала фото Чехова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Чехова уверяет, что не ставила перед собой цель похудеть: «Я очень хотела изменить свое мышление и поведение, для того, что бы стать счастливой! А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей Жизнью!».



В комментариях поклонницы телеведущей похвалили ее силу воли. Оказалось, Анфиса воодушевила многих женщин своим примером.