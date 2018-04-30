В преддверии свадьбы Меган Маркл существенно ограничила свой рацион и интенсивно тренируется по несколько часов в день. Экс-актриса хочет, чтобы и ее будущий муж был в лучшей форме: по слухам, она убедила жениха кардинально пересмотреть пищевые привычки.

1 2 3 ... 10 Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл заставила жениха пересмотреть свои пищевые привычки

С тех пор, как Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри, она сильно похудела. 36-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» уже давно не позволяет себе фастфуд и питается в основном пищей растительного происхождения. Кроме того, бывшая актриса ежедневно совершает пробежки, а также занимается йогой или пилатесом. По информации инсайдеров, мисс Маркл продолжает терять вес, поэтому ее свадебное платье уже несколько раз ушивалось.



Судя по всему, Меган решила, что жених должен быть ей под стать. Анонимный источник сообщил изданию The Daily Mail, что принц Гарри пошел на поводу у избранницы и сел на диету.

Внук Елизаветы II полностью отказался от любимых бургеров и пиццы. Теперь основу его рациона составляют свежие овощи и фрукты, а также листовой салат.

«Меган полностью изменила пищевые привычки Гарри. Она заставляет его пить соки и смузи, есть киноа и капусту кейл. Ему постепенно приходится отказываться и от мяса. Он и так уже похудел на несколько килограммов, хоть никогда полным и не был», — поделился с журналистами информатор.



Аноним также поведал, что ради любимой женщины принц записался в элитный тренажерный зал. Сама Меган неоднократно признавалась, что старается придерживаться веганской диеты и лишь по выходным может позволить себе что-то калорийное. Бывшая актриса рассказывала, что на завтрак чаще всего выпивает смузи, обедает салатом Нисуаз, а ужинает морепродуктами.

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