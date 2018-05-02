Насыщенный рабочий график не позволяет Ольге Бузовой не только устроить личную жизнь, но и поддерживать фигуру в прежней форме. Об этом 32-летняя знаменитость сообщила в одном из своих последних постов.



1 2 3 ... 9 Ольга Бузова опубликовала фото из пятизвездочного отеля в Турции

Заинтриговав всех фотографией в свадебном платье, Ольга Бузова улетела в Турцию. В пятизвездочный отель на берегу Средиземного моря российская знаменитость приехала с концертом. Улучив пару свободных часов до выступления, Ольга отправилась к бассейну. Яркий купальник, зажигательная музыка… ноги сами пустились в пляс.



На видео, которым Бузова поделилась в своем микроблоге, можно рассмотреть ее фигуру со всех сторон. Дабы пресечь нападки недоброжелателей и их злостные комментарии, певица написала следующее: «Хотела похудеть к лету, но с моим графиком не получается. Смотрю на себя, вроде ниче. И потом, кости больше не в моде. Верно?» (орфография и пунктуация автора сохранены).



Невооруженным глазом можно увидеть, что фигура Бузовой действительно несколько изменилась. Это, по мнению подписчиков телеведущей, пошло ей только на пользу. Впрочем, свою ложку дегтя в эту бочку меда добавили и антифанаты самой обсуждаемой персоны российского шоу-бизнеса, отметившие, что у звезды увеличились в объемах все части тела, кроме груди.







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