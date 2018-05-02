Заинтриговав всех фотографией в свадебном платье, Ольга Бузова улетела в Турцию. В пятизвездочный отель на берегу Средиземного моря российская знаменитость приехала с концертом. Улучив пару свободных часов до выступления, Ольга отправилась к бассейну. Яркий купальник, зажигательная музыка… ноги сами пустились в пляс.
На видео, которым Бузова поделилась в своем микроблоге, можно рассмотреть ее фигуру со всех сторон. Дабы пресечь нападки недоброжелателей и их злостные комментарии, певица написала следующее: «Хотела похудеть к лету, но с моим графиком не получается. Смотрю на себя, вроде ниче. И потом, кости больше не в моде. Верно?» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Невооруженным глазом можно увидеть, что фигура Бузовой действительно несколько изменилась. Это, по мнению подписчиков телеведущей, пошло ей только на пользу. Впрочем, свою ложку дегтя в эту бочку меда добавили и антифанаты самой обсуждаемой персоны российского шоу-бизнеса, отметившие, что у звезды увеличились в объемах все части тела, кроме груди.
Ольга Бузова не смогла похудеть к лету, но все равно любуется собой
Заинтриговав всех фотографией в свадебном платье, Ольга Бузова улетела в Турцию. В пятизвездочный отель на берегу Средиземного моря российская знаменитость приехала с концертом. Улучив пару свободных часов до выступления, Ольга отправилась к бассейну. Яркий купальник, зажигательная музыка… ноги сами пустились в пляс.
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Ничего заметила. .такая же как обычно..фигура хорошая у нее конечно
Красивый купальник, Ольга - молодец!
Нормальное видео и Ольга, но я бы, к примеру, не танцевала перед мужиком, что к концу видео на лежаке появляется.. Понятно, что отель и людно, и всё же
Фигура у нее шикарная !
Молодец Бузова деньги гребет лопатой так что она себя может всю передалать если захочет и пол поменять с ее деньгами какие проблемы.
Молодец Бузова деньги гребет лопатой так что она себя может всю передалать если захочет и пол поменять с ее деньгами какие проблемы.