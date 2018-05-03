Надежда Бабкина принадлежит к числу знаменитостей, которые не стесняются публиковать в своем микроблоге фотографии без фотошопа и прикрас. Фолловеры певицы уже неоднократно видели ее кадры без макияжа, а недавно артистка превзошла саму себя. Надежда Георгиевна выложила в Сеть кадры из своего путешествия в Грецию. На некоторых из них Бабкина предстала в одном купальнике, давая поклонникам возможность обсудить не только свое лицо, но и фигуру.
«Неужели нельзя себя привести в норму?», «Можно же прикрыть это», «Смотреть невозможно», «Такое нужно прятать а не выставлять», — ополчились на Надежду Георгиевну некоторые фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Правда, большинство интернет-пользователей встали на защиту Бабкиной. «Все завистники отдыхают», «Ей сколько лет! Да она красотка», «Кто хочет смотреть на идеальные формы, листайте журналы, она такая какая есть», — написали фолловеры. Многие из них уверены, что для своего возраста Бабкина выглядит вполне достойно.
68-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала свои пышные формы в купальнике
Надежда Бабкина принадлежит к числу знаменитостей, которые не стесняются публиковать в своем микроблоге фотографии без фотошопа и прикрас. Фолловеры певицы уже неоднократно видели ее кадры без макияжа, а недавно артистка превзошла саму себя. Надежда Георгиевна выложила в Сеть кадры из своего путешествия в Грецию. На некоторых из них Бабкина предстала в одном купальнике, давая поклонникам возможность обсудить не только свое лицо, но и фигуру.
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- 68-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала свои пышные формы в купальнике (0)