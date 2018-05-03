35-летняя Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теей проводит майские праздники в Дубае. Телеведущая регулярно публикует в своем Инстаграме отпускные фотографии. Недавно Бородина поделилась очередным снимком, на котором позирует, сидя на фоне пальм.
Антифанаты тут же принялись критиковать Ксению. «Ты поправилась, Ксюш?», «Прям как Кардашьян», «Ножки слишком большими кажутся», — комментировали сердобольные фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Мы же уверены, что ноги бессменной ведущей телестройки выглядят крупнее, чем на самом деле, из-за выбранной ей не очень удачной позы. На снимках, сделанных буквально накануне, фигура Ксении такая же стройная, как обычно.
Кстати, Ксению Бородину периодически критикуют за злоупотребление фотошопом. Так, недавно фолловеры обратили внимание, что ноги телеведущей на одной из фотографий смотрятся бесконечно длинными. Что же касается кадра, так горячо обсуждаемого пользователями Сети, нам кажется, что Ксении действительно не помешала бы помощь. Только не фоторедактора, а подруги, которая предложила бы ей поменять ракурс.