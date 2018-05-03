Подписчики Ксении Бородиной обратили внимание, что на новом фото, которое она опубликовала в своем микроблоге, фигура телеведущей выглядит крупнее, чем обычно.

1 2 3 ... 11 В Сети Ксению Бородину сравнили с Ким Кардашьян. И это сравнение не было лестным!

35-летняя Ксения Бородина с дочерьми Марусей и Теей проводит майские праздники в Дубае. Телеведущая регулярно публикует в своем Инстаграме отпускные фотографии. Недавно Бородина поделилась очередным снимком, на котором позирует, сидя на фоне пальм.

Пользователи Сети обратили внимание, что хрупкая фигура звезды на фото выглядит массивной.

Антифанаты тут же принялись критиковать Ксению. «Ты поправилась, Ксюш?», «Прям как Кардашьян», «Ножки слишком большими кажутся», — комментировали сердобольные фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Мы же уверены, что ноги бессменной ведущей телестройки выглядят крупнее, чем на самом деле, из-за выбранной ей не очень удачной позы. На снимках, сделанных буквально накануне, фигура Ксении такая же стройная, как обычно.



Кстати, Ксению Бородину периодически критикуют за злоупотребление фотошопом. Так, недавно фолловеры обратили внимание, что ноги телеведущей на одной из фотографий смотрятся бесконечно длинными. Что же касается кадра, так горячо обсуждаемого пользователями Сети, нам кажется, что Ксении действительно не помешала бы помощь. Только не фоторедактора, а подруги, которая предложила бы ей поменять ракурс.

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